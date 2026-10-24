Il Pallone d’Oro è uno dei premi individuali più prestigiosi del calcio mondiale e, proprio per il suo valore storico, ogni iniziativa legata al riconoscimento suscita grande attenzione. Tuttavia l’iniziativa BOAT ha generato alcuni dubbi tra gli appassionati, soprattutto per la possibilità che venisse interpretata come la nascita di un nuovo premio.

France Football, la rivista storicamente legata all’assegnazione del Pallone d’Oro, ha fatto parlare dell’iniziativa attraverso il chiarimento pubblicato sul sito ufficiale del premio, spiegando che l’obiettivo è coinvolgere direttamente i tifosi nella scelta della migliore stagione individuale tra quelle dei grandi vincitori del passato. Il risultato della votazione avrà quindi un valore puramente simbolico e celebrativo, senza modificare l’albo d’oro ufficiale né introdurre un nuovo riconoscimento da consegnare durante la cerimonia.

France Football chiarisce il significato del BOAT

Il BOAT è l’iniziativa legata alla storia del Pallone d’Oro che ha attirato l’attenzione degli appassionati e alimentato interpretazioni sulla possibile introduzione di un nuovo riconoscimento. La precisazione dell’organizzazione ha definito i confini del progetto, distinguendolo dall’assegnazione ufficiale del premio individuale.

BOAT è l’acronimo di Ballon d’Or Of All Time e identifica una consultazione pensata per individuare la migliore stagione individuale tra quelle dei grandi protagonisti che hanno conquistato il Pallone d’Oro. Il progetto punta a coinvolgere il pubblico in un confronto tra annate memorabili, senza modificare l’albo d’oro ufficiale né aggiungere un nuovo trofeo alla cerimonia.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 23 NOVEMBRE: Rodri, del Manchester City, mostra il suo Pallone d'Oro prima della partita di Premier League tra Manchester City FC e Tottenham Hotspur FC all'Etihad Stadium, il 23 novembre 2024 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

Nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Pallone d’Oro, l’organizzazione ha precisato: "Non abbiamo mai annunciato la creazione di un trofeo aggiuntivo, fin dall’inizio il BOAT è stato una votazione popolare. Non si tratta di creare un nuovo premio ufficiale, ma di consentire ai tifosi di esprimere la propria scelta e far sentire la propria voce".

Infine è stata ribadita l’importanza del coinvolgimento dei tifosi: "Sappiamo quanto il pubblico tenga al Pallone d’Oro e quanto desideri far parte della sua storia. BOAT nasce da questo desiderio di promuovere una comunità internazionale attorno al premio individuale più prestigioso del calcio".

THE ANSWER EVERYONE WAS LOOKING FOR ❗ Is the BOAT the new Super Ballon d'Or? 🤔



And when will we know who the winner is?



Discover the OFFICIAL answer here ➡️ https://t.co/Pydz33ZDgB#ballondor #boat pic.twitter.com/YCtff85EZ0 — Ballon d'Or (@ballondor) October 22, 2026

In linea con questo obiettivo, la consultazione ha permesso agli appassionati di esprimere la propria preferenza tra le stagioni dei grandi campioni del passato, con le votazioni in chiusura la sera del 27 ottobre e i risultati attesi per il 28 ottobre sul sito ufficiale del Pallone d’Oro.