Sono giorni di preparazioni per le varie nazionali in vista del via alla Coppa del Mondo, che aprirà il proprio sipario giovedì 11 giugno allo Stadio Azteca di Città del Messico per la sfida inaugurale tra i padroni di casa proprio del Messico e il Sudafrica. In questi giorni tante delle protagoniste in nordamerica si stanno sfidando in una serie di amichevoli utili ai CT per sistemare gli ultimissimi dettagli e ai giocatori per prendere confidenza con i compagni. Giovedì notte ha giocato la Francia, squadre tra le più accreditate alla vittoria finale, ma che a sorpresa ha perso per 2-1 contro la Costa D'Avorio. Il successo ivoriano è maturato grazie alle reti di Guela Doué, fratello del talento dei Galletti Desire, e dell'ex Atalanta Amad Diallo.

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​Il 'fallaccio' di Kessié sull'arbitro

Tuttavia ad aver fatto il giro del web è stato soprattutto l'incredibile episodio che ha visto coinvolto un volto noto del campionato italiano. Il protagonista assoluto sui social è stato infatti il fallaccio che l'ex Milan oggi all'Al Ahli Franck Kessié ha fatto al direttore di gara del match, l'austriaco Sebastian Gishamer. Nel vivo dell'azione, il centrocampista ivoriano, confondendo clamorosamente il direttore di gara per un avversario, è andato diretto nella sua direzione senza frenare la propria corsa.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 31 MARZO: Franck Kessie della Costa d'Avorio corre con il pallone durante l'amichevole internazionale tra Scozia e Costa d'Avorio allo stadio Hill Dickinson il 31 marzo 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

​L'impatto e l'interruzione del match

Il risultato di questo errore di valutazione è stato un colpo durissimo. Kessié gli ha tirato una spallata in pieno petto che lo ha scaraventato a terra. In seguito al violento e inaspettato scontro fisico, il gioco è rimasto interrotto per qualche decina di secondi.

¡INSÓLITO MOMENTO! 😵‍💫



Kessié confundió al árbitro con un rival y le dio hombrazo que lo mandó hasta el césped.



El silbante se sintió mareado y tuvieron que entrar las asistencias para checarlo. 🚑



*Todo esto sucedió en el tiempo de compensación del primer tiempo del Francia… pic.twitter.com/gmRxhoJuZ2 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 4, 2026

Questa doverosa pausa è servita per permettere all'austriaco di riprendersi dal colpo subito e, fortunatamente senza gravi conseguenze, di continuare a dirigere regolarmente il match fino al triplice fischio.

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