Ousmane Dembelé è certo uno dei tanti giocatori da tenere sotto osservazione in questa Mondiale. Uno dei nomi più caldi. Fresco di vittoria della Champions League, la seconda consecutiva con il PSG, il vincitore del Pallone d'Oro ha rilasciato un'intervista al quotidiano MARCA sulla sfida che lo attende e l'attaccante transalpino non si è assolutamente nascosto. Il suo obiettivo è chiarissimo ma ovviamente sulla sua strada lo aspettano molte insidie. Ecco le sue parole.

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Francia, Dembelé non ha dubbi: "Vincere il Mondiale è il massimo, Messi può farlo di nuovo"

Week-end décisif👀



Les finales des championnats nationaux U17 et U19 auront lieu ces deux prochains jours 🔥



Au programme 🗒️

PSG - Clermont Foot, samedi 13 juin à 15h

PSG - Angers SCO, dimanche 14 juin à 15h



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Ousmane Dembelé si carica per il debutto della suanel. Reduce dalla vittoria dellacon il suo, il numero 7 della nazionale transalpina vuole a tutti i costi arricchire la sua bacheca, magari con una nuova Coppa del Mondo dopo quella vinta in Russia nel 2018. Un obiettivo che il classe '97 non nasconde: "Ci sono molti favoriti ma nel calcio non significa più niente - ha dichiarato al quotidiano MARCA - La nazionale francese ha raggiunto la finale nelle ultime due edizioni. Quindi saremo una squadra sottoposta a molta pressione, ma restiamo concentrati sull'obiettivo. Prima di pensare a raggiungere gli ottavi o i quarti di finale, dobbiamo superare bene le partite della fase a gironi".

Una delle tante favorite è la Spagna di Luis De la Fuente, la quale nell'ultimo Europeo ha dato una grande delusione a Dembelé e compagni: "Sono una squadra eccezionale in termini di gioco di squadra e hanno alcuni ottimi giocatori. Saranno tra i favoriti in questo Mondiale". Due grandi squadre dallo stile di gioco completamente diverso: "Giocano così da anni e anni, con giocatori di altissimo livello. Anche noi abbiamo un'ottima squadra che gioca molto con il pallone. Credo che siano due stili diversi. In Spagna, il possesso palla è qualcosa di innato. Ma penso che sarà molto interessante. Questo Mondiale non sarà facile né per la Francia né per la Spagna".

WROCLAW, POLONIA - 5 SETTEMBRE: Ousmane Dembélé della Francia osserva la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Ucraina e Francia alla Tarczynski Arena il 5 settembre 2025 a Breslavia, in Polonia. (Foto di Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Altra insidia porta il nome di Leo Messi, un giocatore che non ha bisogno di presentazioni e certamente il più atteso del Mondiale: "È il migliore che abbia mai visto, il migliore che il calcio abbia mai visto - continua l'attaccante francese - È ancora molto pericoloso. È difficile fermarlo anche a 38 anni. Potrà anche avere quell'età, ma conserverà sempre quelle qualità. Dovremo stare attenti con lui perché è capace di vincere di nuovo". Proprio Messi gli ha strappato la vittoria nella finale di 4 anni fa in Qatar: "Eravamo delusi, ma questo succedeva quattro anni fa. Molto è cambiato nella nazionale francese. E credo anche un po' in quella argentina. Ne siamo certamente consapevoli. Ma questo ci motiva a fare meglio in questo Mondiale".

L'amicizia con Kylian Mbappè e il ruolo di Didier Deschamps

Un altro protagonista del Mondiale sarà anche il compagno Kylian. Il giocatore non viene da un momento facile, dopo la stagione disastrosa con ilcon tanto di critiche da parte della tifoserie madrilena, ma Dembelé prende subito posizione a fianco al numero 10: "Stati molto ingiusti con lui. Esagerano un po' con le critiche a Kylian perché è un giocatore incredibile. Una persona meravigliosa fuori dal campo, perché lo conosco da molto tempo. È pur sempre un essere umano e un giocatore di qualità eccezionale. Qui nella nazionale francese va molto d'accordo con noi. È un leader, il capitano della nostra squadra e un giocatore molto importante".

Questo Mondiale, inoltre, sarà l'ultimo per Didier Deschamps sulla panchina della Francia. Arrivato nel nel 2012, l'ex Juventus è stato protagonista di un lavoro semplicemente straordinario ma con più di qualche rimpianto, tra cui le finali perse contro il Portogallo ad Euro 2016 e, appunto, quella in Qatar nel 2022. In mezzo, però, le vittoria del Mondiale nel 2018 e della Nations League nel 2021. Un punto di riferimento per Dembelé: "Ha dato un contributo immenso alla nazionale francese. Ha svolto un ruolo cruciale per tutti noi. A livello personale, è stato una figura determinante nella mia carriera. È semplicemente un allenatore incredibile. Nonostante qualche battuta d'arresto, occuperà sempre un posto d'onore nel pantheon degli allenatori francesi".

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