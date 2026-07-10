Dopo la grande vittoria per 2-0 sul Marocco, la Francia prosegue il suo cammino da schiacciasassi al Mondiale 2026. La nazionale guidata da Didier Deschamps ha fornito un'altra prova di forza nella Coppa del Mondo centro-nord-americana. Dopo essere stata una delle pochissime squadre a terminare la fase dei gironi a 9 punti (vincendo contro Norvegia, Senegal e Iraq), i transalpini si sono sbarazzati facilmente prima della selezione svedese di Gyokeres e Isak, mentre agli ottavi hanno incontrato l'ostico Paraguay.

La nazionale sudamericana aveva sorpreso nel turno precedente ribaltando il pronostico contro la Germania, passando i sedicesimi ai calci di rigore. Così, gli ottavi di finale si sono svolti in un clima teso, con il Paraguay perennemente impegnato a limitare i francesi attraverso delle maniere piuttosto ruvide. Perciò, a fine partita, Kylian Mbappé (l'autore dell'1-0 vincente) ha avuto un atteggiamento provocatorio rispetto al portiere Orlando Gill. Mentre questo provava a salutarlo, Kyky lo ha ignorato, esultando in maniera esplicita davanti a lui. Questa situazione ha aperto un vero e proprio caos internazionale, con una lettera apertamente razzista scritta da una senatrice paraguaiana ai danni del fuoriclasse francese.

Continua il caso Amarilla-Mbappé

BRESLAVIA, POLONIA - 5 SETTEMBRE: Kylian Mbappé (Francia) festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Ucraina e Francia alla Tarczynski Arena, il 5 settembre 2025 a Breslavia, in Polonia. (Foto di Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Kylian Mbappé sta trascinando emotivamente e tecnicamente le Bleus. 8 reti e 3 assist confermano il suo status di leggenda dei campionati del mondo e lo avvicinano sempre di più alla sua terza finale consecutiva. Tuttavia, i discorsi attorno a lui sono ancora legati all'episodio extra campo con la senatrice Celeste Amarillo. Dopo la risposta di Kylian alla lettera della paraguaiana, la senatrice ha rincarato la dose di commenti xenofobi attraverso i media locali del Paraguay e tramite una conferenza stampa ad Asunción.

A Paraguayan senator is under investigation in France after posting racist comments about Kylian Mbappé on social media.



Celeste Amarilla could face up to a year in prison and a €45,000 (~$51,000 USD) fine if charged with public insult or incitement to hatred under French law.… pic.twitter.com/raYUxxmF5q — Complex (@Complex) July 10, 2026

Tuttavia, le sue azioni non sono rimaste inosservate e secondo le Parisien, il Senato paraguaiano ha espresso sdegno di fronte alle parole di Celeste Amarilla, approvando una mozione di sfiducia nei suoi confronti dopo cinque ore di dibattito. L'organo del Paraguay ha inoltre rigettato ogni forma di razzismo e discriminazione, affermando la totale estraneità da parte di ogni membro del Senato agli attacchi e alle offese della senatrice.