Manca ormai soltanto l'ufficialità, ma il futuro della Nazionale francese sembra già scritto. Zinédine Zidane è pronto a diventare il nuovo commissario tecnico della Francia, raccogliendo l'eredità di Didier Deschamps dopo oltre un decennio alla guida dei Bleus. La Federazione calcistica francese (FFF) ha infatti annunciato la convocazione di una conferenza stampa per martedì 28 luglio alle ore 11, durante la quale verrà presentato il nuovo selezionatore della Nazionale.

Zidane e la Francia sono pronti, martedì 28 la prima uscita ufficiale

Una scelta attesa da mesi e ormai considerata una semplice formalità. Il nome di Zidane circola da tempo come successore designato di, protagonista di uno dei cicli più vincenti della storia del calcio francese, culminato con la conquista del Mondiale del 2018 e con la finale raggiunta quattro anni più tardi in

Prima dell'annuncio ufficiale, nella mattinata di martedì si riunirà il Comitato esecutivo della Federazione francese, chiamato a ratificare la nomina del nuovo commissario tecnico. Solo dopo il via libera dell'organismo federale arriverà l'investitura definitiva dell'ex numero 10, pronto a iniziare una nuova e affascinante avventura in panchina.

🚨 Zinédine Zidane wants Fabien Barthez to become his goalkeeping coach. 🧤🇫🇷



However, Barthez does not currently hold the required goalkeeping coaching qualification. ❌



The French Football Federation and Zidane want every member of the staff to be fully qualified in order to… pic.twitter.com/vXW8yZBoSl — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 21, 2026

Per Zidane si tratta della prima esperienza alla guida di una Nazionale dopo gli straordinari successi ottenuti con il Real Madrid, club con il quale ha conquistato tre Champions League consecutive, oltre a due campionati spagnoli e numerosi altri trofei, affermandosi come uno degli allenatori più vincenti della sua generazione. Secondo il programma stabilito dalla Federazione, il mese di agosto sarà dedicato alla definizione dello staff tecnico che accompagnerà Zidane nella nuova avventura. L'inizio ufficiale del suo incarico è fissato per il 1° settembre, data prevista dai contratti già sottoscritti con la FFF.

L'esordio sulla panchina della Francia dovrebbe arrivare pochi giorni dopo, il 25 settembre, in occasione della sfida di Nations League contro la Turchia. Sarà il primo banco di prova per il campione del mondo del 1998, chiamato a guidare una delle nazionali più talentuose del panorama internazionale con l'obiettivo di aprire un nuovo ciclo vincente. Per i tifosi francesi si chiude così l'era Deschamps e si apre quella di Zidane, una figura simbolo del calcio transalpino che proverà a riportare i Bleus sul tetto del mondo anche da commissario tecnico.