La Francia è pronta ad aprire un nuovo capitolo della propria storia calcistica. Dopo anni segnati dai successi di Didier Deschamps, con la Coppa del Mondo nel 2018, la nazionale transalpina si prepara ad affidarsi a Zinedine Zidane, una figura simbolica per tutto il movimento francese. La scelta ha già acceso entusiasmo e aspettative.

Zidane-Francia, la ministra dello Sport esalta la scelta

La ministra francese dello Sport,ha accolto con grande favore l'approdo dell'ex fuoriclasse sulla panchina dei Bleus, definendouna "manna per la nazionale francese". Ecco cosa ha detto alla radio RTL: "Spetta alla federazione l'annuncio del prossimo allenatore, ma quando si ha l'opportunità di avere qualcuno con un tale talento, penso che si debba cogliere questa occasione per la nazionale francese", ha affermato.

Una scelta da parte della federazione che è quindi stata battezzata a tutti gli effetti anche dalla politica del Paese, che conferma l'investitura importante e il peso del nome dell'ex numero 10 transalpino non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per il valore simbolico che rappresenta per tutta la Francia. La nomina, in attesa dell'ufficialità, aleggiava da diverso tempo, ma arriva in un momento di transizione per la nazionale, che dopo l'eliminazione in semifinale al Mondiale e la conclusione del lungo ciclo di Deschamps, punta ora su una figura di spicco e di personalità.

PARIGI, FRANCIA - 26 LUGLIO: l'ex calciatore francese Zinedine Zidane arriva sul palco durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 il 26 luglio 2024 a Parigi, Francia. (Foto di Loic Venance - Pool/Getty Images)

Un'eredità pesante e una nuova era da costruire

Il confronto consarà inevitabile. L'ex centrocampista aveva costruito unasolida, competitiva e vincente, culminata con il Mondiale conquistato nel 2018.erediterà una squadra con enormi ambizioni ma con anche tutte le sue lacune, evidenziate proprio nella semifinale del Mondiale contro la, in cui si è dovuta arrendere allo strapotere tecnico della Roja, laureatasi poi Campione del mondo. Ladi riportarla ai vertici sarà inevitabilmente una grande sfida per l'ex tecnico del, che però, proprio sulla panchina dei Blancos, ha dimostrato di saper sfruttare discretamente la presenza dei propriin rosa: tra tutti i difetti della Francia, l'assenza di fuoriclasse non può di certo rientrare nella lista.