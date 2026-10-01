Il 2 ottobre Francia e Italia si ritroveranno allo Stade de France, ma una parte della partita è cominciata molto prima del calcio d’inizio. È passata da Milanello, Appiano Gentile, Trigoria e dal Paris FC, seguendo una rete di carriere che negli ultimi anni ha reso più sottile il confine tra i due campionati.

Mike Maignan e Rabiot arrivano dal Milan, Andy Diouf dall’Inter, Manu Koné dalla Roma. Quattro giocatori della Francia di Zinédine Zidane vivono ogni settimana la Serie A e domani sera troveranno dall’altra parte compagni, avversari e un calcio che conoscono ormai dall’interno. Il movimento opposto porta invece a Diego Coppola, cresciuto nell’Hellas Verona, passato dal Brighton e oggi difensore del Paris FC. Non partirà con gli azzurri per Saint-Denis, perché Roberto Mancini lo ha inserito tra i nove calciatori rimasti a Coverciano per preparare Italia-Turchia, ma la sua storia completa comunque il percorso tra i due Paesi.

A rendere il quadro meno casuale c’è un altro dettaglio. Prima di arrivare in Italia, Maignan, Rabiot, Diouf e Koné hanno tutti attraversato il calcio parigino. Strade diverse, club diversi, età diverse. La stessa area geografica alle spalle.

Quattro Bleus, un filo che parte da Parigi

è cresciuto nel settore giovanile delprima di lasciare la capitale per. Nel 2021 illo ha scelto per raccogliere l’eredità die, da allora, il portiere francese è diventato uno dei riferimenti della squadra rossonera. Lalo ha riportato molte volte a; la carriera di club, invece, lo ha condotto stabilmente a

Rabiot ha vissuto quel percorso in maniera ancora più profonda. Al PSG è cresciuto, ha esordito tra i professionisti nel 2012 e ha raggiunto le 227 presenze prima di trasferirsi alla Juventus nel 2019. Cinque stagioni in bianconero, la parentesi al Marsiglia e poi il ritorno in Serie A con il Milan nel 2025 hanno trasformato il centrocampista francese in uno dei giocatori della sua nazionale con il rapporto più lungo con il calcio italiano. Anche Francia-Italia gli appartiene già: due anni fa fu tra i protagonisti del doppio confronto di Nations League, ma i numeri di quelle due partite meritano di restare dove acquistano davvero peso, nel confronto con la gara di domani.

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Con Manu Koné e Andy Diouf cambia la generazione, non la geografia.

è nato ae ha giocato nel settore giovanile deltra il 2012 e il 2015, prima di proseguire la formazione tra. Dopo l’esperienza al, nell’estate 2024 lalo ha portato in. Il rapporto con l’è cominciato quasi contemporaneamente a quello con la nazionale maggiore: il suo debutto con irisale al settembre dello stesso anno, proprio contro glial. Due anni più tardiè ormai stabilmente dentro il gruppo francese e arriva all’appuntamento dicon una conoscenza del nostro campionato che allora ancora non aveva.

Diouf è nato a Neuilly-sur-Seine ed è cresciuto a Nanterre. A nove anni entrò nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, dove rimase fino al 2015, prima di costruire il proprio percorso tra Rennes, Basilea e Lens. L’Inter lo ha acquistato nell’estate 2025 e la stagione italiana gli ha aperto anche le porte della nuova Francia di Zidane. La convocazione per questa finestra internazionale lo ha portato dentro un gruppo che arriva alla sfida con l’Italia dopo due vittorie consecutive contro Turchia e Belgio.

MILANO, ITALIA - 20 SETTEMBRE: Mike Maignan dell'AC Milan in azione durante la partita di Serie A tra AC Milan e US Lecce allo Stadio Giuseppe Meazza il 20 settembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Il legame con Parigi tiene insieme storie che, a prima vista, sembrano lontane. Maignan e Rabiot hanno conosciuto il PSG da ragazzi; Diouf è passato dallo stesso settore giovanile; Koné ha indossato la maglia del Paris. Oggi li ritroviamo distribuiti tra Milano e Roma, dentro un campionato che negli ultimi anni ha accolto una quota sempre più consistente della nazionale francese.

I quattro protagonisti di questa storia non esauriscono infatti la presenza dei Bleus in Serie A. Nella rosa di Zidane ci sono anche Jean Butez e Lucas Da Cunha del Como e Pierre Kalulu della Juventus. Sette giocatori della Francia arrivano dunque dal calcio italiano. Il dato allarga il discorso oltre la coincidenza e racconta quanto i rapporti tra i due movimenti siano diventati fitti, soprattutto nelle fasce d’età che dovrebbero accompagnare entrambe le nazionali verso il prossimo ciclo internazionale.

BRUXELLES, BELGIO - 28 SETTEMBRE: I giocatori di Francia posano per una fotografia di squadra prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Belgio e Francia allo Stade Roi Baudouin il 28 settembre 2026 a Bruxelles, Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Coppola, da Verona al Paris FC

ha seguito la stessa linea in senso contrario. Nato a Bussolengo nel 2003, è cresciuto nel settore giovanile dell’e con il club gialloblù ha esordito tra i professionisti nel 2021. Le stagioni ingli hanno aperto la strada verso l’estero: prima il, nell’estate 2025, poi il, che pochi mesi più tardi lo ha portato in

La parentesi parigina ha avuto un impatto immediato. Coppola ha trovato continuità nella seconda parte della stagione e a luglio il Paris FC ha deciso di acquistarlo definitivamente, legandolo al club fino al 2031. Per un difensore cresciuto interamente nel sistema italiano, Parigi è diventata il luogo in cui consolidare una carriera internazionale ancora agli inizi.

MILANO, ITALIA - 20 SETTEMBRE: Adrien Rabiot del Milan festeggia dopo aver segnato il secondo gol della propria squadra durante la partita di Serie A tra AC Milan e US Lecce allo Stadio Giuseppe Meazza il 20 settembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Nella rosa azzurra convocata per questa finestra è l’unico calciatore a giocare nel campionato francese. Non sarà però presente allo Stade de France. Il 1° ottobre la FIGC ha comunicato che Coppola resterà a Coverciano insieme ad altri otto giocatori, nell’ambito della gestione del gruppo scelta da Mancini in vista della successiva sfida contro la Turchia. La coincidenza resta particolare: mentre quattro francesi arrivano alla partita dalla Serie A, l’azzurro di un club parigino la preparerà dall’Italia.

Due anni dopo, Francia e Italia si ritrovano

L’ultimo confronto traè abbastanza recente da sembrare ancora parte della stessa storia. Nel 2024 le due nazionali si affrontarono due volte ine produssero un doppio 3-1 a campi invertiti. Il 6 settembre l’vinse al; il 17 novembre larispose con lo stesso risultato adebuttò nella prima sfida,giocò la seconda efirmò una doppietta.

MADRID, SPAGNA - 8 SETTEMBRE: Andy Diouf dell'FC Internazionale Milano controlla il pallone durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Real Madrid C.F. e FC Internazionale Milano, disputata all'Estadio Santiago Bernabéu l'8 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

A distanza di due anni molte cose sono cambiate. Zinédine Zidane guida la Francia, Roberto Mancini è tornato sulla panchina azzurra e diversi protagonisti di quelle due partite arrivano oggi con un peso differente. Koné ha accumulato esperienza internazionale, Diouf è entrato nel giro dei Bleus, Coppola si è trasferito in Francia e Maignan e Rabiot rappresentano ormai due figure centrali del Milan.

Anche la classifica aggiunge sostanza alla sfida. La Francia arriva al 2 ottobre con sei punti dopo i successi contro Turchia e Belgio; l’Italia ne ha tre. Lo Stade de France, inoltre, tornerà a ospitare i Bleus dopo una lunga assenza e accoglierà la prima partita casalinga di Zidane da commissario tecnico.

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Dentro questo contesto, i legami con i club non restano sullo sfondo.conoscono Milano da anni,ha trovato nell’Inter una nuova tappa della propria crescita,si è imposto nella Roma.ha fatto il percorso inverso e a Parigi sta cercando continuità.

Venerdì sera Francia e Italia torneranno a essere semplicemente Francia e Italia. Prima del fischio d’inizio, però, basterà guardare le carriere dei convocati per accorgersi che il confine tra i due campionati è già stato attraversato molte volte.