I quattro Bleus hanno costruito una parte importante della loro carriera nel calcio italiano e ora condividono un legame con l’area parigina.
Parma, Keita e Carboni si sfidano in una challenge tutta da ridere
Il 2 ottobre Francia e Italia si ritroveranno allo Stade de France, ma una parte della partita è cominciata molto prima del calcio d’inizio. È passata da Milanello, Appiano Gentile, Trigoria e dal Paris FC, seguendo una rete di carriere che negli ultimi anni ha reso più sottile il confine tra i due campionati.
Mike Maignan e Rabiot arrivano dal Milan, Andy Diouf dall’Inter, Manu Koné dalla Roma. Quattro giocatori della Francia di Zinédine Zidane vivono ogni settimana la Serie A e domani sera troveranno dall’altra parte compagni, avversari e un calcio che conoscono ormai dall’interno. Il movimento opposto porta invece a Diego Coppola, cresciuto nell’Hellas Verona, passato dal Brighton e oggi difensore del Paris FC. Non partirà con gli azzurri per Saint-Denis, perché Roberto Mancini lo ha inserito tra i nove calciatori rimasti a Coverciano per preparare Italia-Turchia, ma la sua storia completa comunque il percorso tra i due Paesi.
A rendere il quadro meno casuale c’è un altro dettaglio. Prima di arrivare in Italia, Maignan, Rabiot, Diouf e Koné hanno tutti attraversato il calcio parigino. Strade diverse, club diversi, età diverse. La stessa area geografica alle spalle.
Quattro Bleus, un filo che parte da ParigiMaignan è cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain prima di lasciare la capitale per Lille. Nel 2021 il Milan lo ha scelto per raccogliere l’eredità di Gianluigi Donnarumma e, da allora, il portiere francese è diventato uno dei riferimenti della squadra rossonera. La Francia lo ha riportato molte volte a Parigi; la carriera di club, invece, lo ha condotto stabilmente a Milano.
Rabiot ha vissuto quel percorso in maniera ancora più profonda. Al PSG è cresciuto, ha esordito tra i professionisti nel 2012 e ha raggiunto le 227 presenze prima di trasferirsi alla Juventus nel 2019. Cinque stagioni in bianconero, la parentesi al Marsiglia e poi il ritorno in Serie A con il Milan nel 2025 hanno trasformato il centrocampista francese in uno dei giocatori della sua nazionale con il rapporto più lungo con il calcio italiano. Anche Francia-Italia gli appartiene già: due anni fa fu tra i protagonisti del doppio confronto di Nations League, ma i numeri di quelle due partite meritano di restare dove acquistano davvero peso, nel confronto con la gara di domani.
Caricamento post Instagram...
Con Manu Koné e Andy Diouf cambia la generazione, non la geografia.Koné è nato a Colombes e ha giocato nel settore giovanile del Paris FC tra il 2012 e il 2015, prima di proseguire la formazione tra Boulogne-Billancourt e Tolosa. Dopo l’esperienza al Borussia Mönchengladbach, nell’estate 2024 la Roma lo ha portato in Serie A. Il rapporto con l’Italia è cominciato quasi contemporaneamente a quello con la nazionale maggiore: il suo debutto con i Bleus risale al settembre dello stesso anno, proprio contro gli Azzurri al Parco dei Principi. Due anni più tardi Koné è ormai stabilmente dentro il gruppo francese e arriva all’appuntamento di Saint-Denis con una conoscenza del nostro campionato che allora ancora non aveva.
Diouf è nato a Neuilly-sur-Seine ed è cresciuto a Nanterre. A nove anni entrò nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, dove rimase fino al 2015, prima di costruire il proprio percorso tra Rennes, Basilea e Lens. L’Inter lo ha acquistato nell’estate 2025 e la stagione italiana gli ha aperto anche le porte della nuova Francia di Zidane. La convocazione per questa finestra internazionale lo ha portato dentro un gruppo che arriva alla sfida con l’Italia dopo due vittorie consecutive contro Turchia e Belgio.
Il legame con Parigi tiene insieme storie che, a prima vista, sembrano lontane. Maignan e Rabiot hanno conosciuto il PSG da ragazzi; Diouf è passato dallo stesso settore giovanile; Koné ha indossato la maglia del Paris. Oggi li ritroviamo distribuiti tra Milano e Roma, dentro un campionato che negli ultimi anni ha accolto una quota sempre più consistente della nazionale francese.
I quattro protagonisti di questa storia non esauriscono infatti la presenza dei Bleus in Serie A. Nella rosa di Zidane ci sono anche Jean Butez e Lucas Da Cunha del Como e Pierre Kalulu della Juventus. Sette giocatori della Francia arrivano dunque dal calcio italiano. Il dato allarga il discorso oltre la coincidenza e racconta quanto i rapporti tra i due movimenti siano diventati fitti, soprattutto nelle fasce d’età che dovrebbero accompagnare entrambe le nazionali verso il prossimo ciclo internazionale.
Coppola, da Verona al Paris FCDiego Coppola ha seguito la stessa linea in senso contrario. Nato a Bussolengo nel 2003, è cresciuto nel settore giovanile dell’Hellas Verona e con il club gialloblù ha esordito tra i professionisti nel 2021. Le stagioni in Serie A gli hanno aperto la strada verso l’estero: prima il Brighton, nell’estate 2025, poi il Paris FC, che pochi mesi più tardi lo ha portato in Ligue 1.
La parentesi parigina ha avuto un impatto immediato. Coppola ha trovato continuità nella seconda parte della stagione e a luglio il Paris FC ha deciso di acquistarlo definitivamente, legandolo al club fino al 2031. Per un difensore cresciuto interamente nel sistema italiano, Parigi è diventata il luogo in cui consolidare una carriera internazionale ancora agli inizi.
Nella rosa azzurra convocata per questa finestra è l’unico calciatore a giocare nel campionato francese. Non sarà però presente allo Stade de France. Il 1° ottobre la FIGC ha comunicato che Coppola resterà a Coverciano insieme ad altri otto giocatori, nell’ambito della gestione del gruppo scelta da Mancini in vista della successiva sfida contro la Turchia. La coincidenza resta particolare: mentre quattro francesi arrivano alla partita dalla Serie A, l’azzurro di un club parigino la preparerà dall’Italia.
Due anni dopo, Francia e Italia si ritrovanoL’ultimo confronto tra Francia e Italia è abbastanza recente da sembrare ancora parte della stessa storia. Nel 2024 le due nazionali si affrontarono due volte in Nations League e produssero un doppio 3-1 a campi invertiti. Il 6 settembre l’Italia vinse al Parco dei Principi; il 17 novembre la Francia rispose con lo stesso risultato a San Siro. Koné debuttò nella prima sfida, Maignan giocò la seconda e Rabiot firmò una doppietta.
A distanza di due anni molte cose sono cambiate. Zinédine Zidane guida la Francia, Roberto Mancini è tornato sulla panchina azzurra e diversi protagonisti di quelle due partite arrivano oggi con un peso differente. Koné ha accumulato esperienza internazionale, Diouf è entrato nel giro dei Bleus, Coppola si è trasferito in Francia e Maignan e Rabiot rappresentano ormai due figure centrali del Milan.
Anche la classifica aggiunge sostanza alla sfida. La Francia arriva al 2 ottobre con sei punti dopo i successi contro Turchia e Belgio; l’Italia ne ha tre. Lo Stade de France, inoltre, tornerà a ospitare i Bleus dopo una lunga assenza e accoglierà la prima partita casalinga di Zidane da commissario tecnico.
Caricamento post Instagram...
Venerdì sera Francia e Italia torneranno a essere semplicemente Francia e Italia. Prima del fischio d’inizio, però, basterà guardare le carriere dei convocati per accorgersi che il confine tra i due campionati è già stato attraversato molte volte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA