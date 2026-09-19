Il primo pensiero è andato a suo padre. Estéban Lepaul ha aspettato 26 anni per vedere il proprio nome nella lista della Francia e, quando Zinédine Zidane lo ha inserito tra i convocati per il suo primo raduno da commissario tecnico, l’attaccante del Rennes ha ripercorso inevitabilmente la strada che lo ha portato fino ai Bleus.

Una strada tutt’altro che lineare, passata anche da National 2, National e Ligue 2 prima dell’arrivo ai vertici del calcio francese. Capocannoniere della Ligue 1 nella scorsa stagione e già autore di tre reti in questo campionato, Lepaul è uno dei cinque volti nuovi scelti da Zidane per l’inizio della sua avventura sulla panchina della nazionale.

Lepaul e il pensiero al padre: “Forse poteva arrivare in nazionale”

Dietro l’emozione per la convocazione c’è soprattutto il ricordo di Fabrice Lepaul, padre dell’attaccante ed ex calciatore dell’AJ Auxerre, morto nel maggio 2020 in seguito a un incidente stradale. Era stato proprio il padre ad affrontare, molti anni prima, un altro grave incidente automobilistico. Nel 1997 la sua carriera aveva subito una brusca frenata proprio quando sembrava potersi aprire una fase importante del suo percorso.

“Penso che quando la sua carriera si è conclusa, forse era il momento in cui avrebbe potuto andare in nazionale”, ha raccontato Esteban Lepaul in un video condiviso dal Rennes. Poi il pensiero alla famiglia e a chi lo ha accompagnato durante gli anni più complicati: “I miei genitori mi hanno lasciato fare tutto”. Tra le persone ricordate dall’attaccante c’è anche sua moglie, che “è stata al mio fianco fin dall’inizio, da quando le cose si sono fatte difficili nel calcio”.

𝗟𝗲𝘀 𝘆𝗲𝘂𝘅 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲(𝘀) 𝗕𝗹𝗲𝘂(𝘀), Estéban confidentiel 💬 pic.twitter.com/YgyLELthZw — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 18, 2026

Dalle serie inferiori alla Francia: il percorso di Lepaul

La prima convocazione con i Bleus assume un significato ancora più particolare guardando al percorso compiuto da Lepaul. Prima di firmare con il Rennes nell’estate del 2025, l’attaccante aveva giocato in National 2, National e Ligue 2. Soltanto pochi anni fa, quindi, Clairefontaine sembrava ancora lontanissima. “È la continuazione di tanto duro lavoro, di tanti successi e di tante cose che hanno funzionato, ma è un sogno. Non c’è niente di più bello che indossare la maglia della propria nazionale”, ha spiegato.

Lepaul era convinto che prima o poi sarebbe riuscita a giocare in Ligue 1. Molto più difficile, invece, immaginare di arrivare fino alla Nazionale francese. La scorsa stagione lo ha portato un altro livello: ha chiuso il campionato da miglior marcatore e ha cominciato il nuovo torneo segnando tre reti nelle prime giornate. Il suo rendimento lo aveva già portato nel radar dei Bleus prima della lista definitiva di Zidane.

“È pazzesco, va oltre qualsiasi cosa io abbia mai vissuto. Solo i migliori al mondo sono in quella lista”, ha raccontato Lepaul. Ora lo aspetta anche il confronto quotidiano con alcuni dei giocatori più importanti d’Europa: “In allenamento, imparerò e capirò perché ci sono giocatori che militano nel Real Madrid, nel Bayern Monaco o nel Barcellona”.

ISTANBUL, TURCHIA - 2 AGOSTO: Anthony Rouault del Rennes interagisce con il compagno di squadra Esteban Lepaul durante l'amichevole precampionato tra Galatasaray SK e Rennes al Rams Park Stadium, il 2 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Zidane spiega la scelta: “È un giocatore che mi interessa”

Lepaul è l’unico nuovo volto scelto da Zidane per il reparto offensivo. Una convocazione legata anche alle caratteristiche dell’attaccante del Rennes, considerate differenti rispetto a quelle degli altri giocatori a disposizione del nuovo commissario tecnico della Francia: “Ha un profilo diverso, soprattutto negli spazi stretti. È un giocatore che mi interessa. Segna gol, voglio vederlo da vicino”, ha spiegato Zidane presentando la sua prima lista.

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Per Lepaul inizierà così una nuova tappa di un percorso costruito un gradino alla volta. Lunedì raggiungerà Clairefontaine Insieme agli altri convocati: la Francia sarà poi impegnata contro Turchia, Belgio e Italia nelle prime quattro partite di Nations League della gestione Zidane.

A 26 anni, dopo le categorie inferiori, l’esplosione in Ligue 1 e il titolo di capocannoniere, Lepaul arriva per la prima volta alle porte della Nazionale. E nel momento in cui quella porta si è aperta, il primo pensiero è tornato all’uomo con cui tutto era cominciato.