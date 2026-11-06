La Francia si prepara alle ultime due partite della fase a gironi dell'edizione 2026-2027 di Nations League. La nazionale transalpina sta attraversando una nuova fase della propria storia calcistica. Dopo il deludente Mondiale 2026, la Federcalcio francese ha deciso di cambiare guida tecnica. Infatti, i dirigenti e il tecnico Deschamps si sono accordati per salutarsi a luglio, spianando così la strada al promesso sposo Zinedine Zidane.

𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐏𝐚𝐠𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐪𝐮𝐞́ 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 🇫🇷



La toute première sélection de notre attaquant en Équipe de France, qui évoluera sous les ordres de Zinédine Zidane. ⭐️



Quelle fierté ! 😍 pic.twitter.com/73YbuUVc34 — Paris FC (@ParisFC) November 6, 2026

C'è ancora tanta Serie A nella Francia

L'ex tecnico del Real Madrid ha aspettato a lungo questo momento, rifiutando parecchi soldi dall'Arabia Saudita e prestigiose chiamate dai più grandi club europei. Il matrimonio atteso si è così consumato per la prima volta fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, in occasione delle prime sfide del girone 1 di Nations League. Un gruppo ostico, che comprende Turchia, Belgio ee che volgerà al suo termine in queste due settimane di sosta. In occasione delle partite del 12 e del 15 novembre, Zizou ha diramato la sua seconda lista di convocazioni.L'inizio del nuovo ciclo targato Zinedine Zidane ha portato notizie positive per i Bleus. Il nuovo CT della nazionale aveva convocato alcune sorprese per la maxi-sosta, tra cui il lariano Da Cunha a centrocampo, l'interista Diouf e infine il centravanti bomber del Rennes,. Nonostante l'infortunio di Mbappé dopo la prima partita contro la Turchia, i transalpini sono riusciti a vincere 3 partite, pareggiandone 1 (contro l'Italia). Attualmente, la Francia è prima nel girone conpunti, in attesa delle sfide contro Italia e Turchia.

PARIGI, FRANCIA - 2 OTTOBRE: L'arbitro Jesús Gil Manzano ammonisce Nicolò Fagioli dell'Italia durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Francia e Italia allo Stade de France il 2 ottobre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Pauline Figuet/Getty)

Per questa occasione, Zidane ha confermato la maggior parte del gruppo, aggiungendo una grande sorpresa. Per quanto riguarda la Serie A, il CT ha ribadito la propria fiducia a tutti i giocatori precedentemente convocati: Mike Maignan, Andy Diouf, Pierre Kalulu, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot e infine c'è spazio anche per il ritorno di Marcus Thuram (non chiamato a settembre per un infortunio). A sorprendere però, c'è un solo nome: Pablo Pagis. Convocato per i problemi di Akliouche, il classe 2002 è alla prima chiamata in assoluto con la nazionale francese. In doppia cifra col Lorient nella stagione passata, l'attaccante sta trovando spazio (9 presenze e 2 reti) con il Paris FC.

La lista completa dei convocati francesi

: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser

Difensori: Andy Diouf, Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Lenny Yoro

Centrocampisti: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaire-Emery

Attaccanti: Bradley Barcola, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram