Il nuovo CT dei transalpini ha diramato la sua seconda lista dei convocati: la rosa si conferma essere una delle migliori del mondo

Pietro Rusconi
France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3

Francia, lo spettacolo della Marsigliese cantata dai tifosi allo Stade de France

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La Francia si prepara alle ultime due partite della fase a gironi dell'edizione 2026-2027 di Nations League. La nazionale transalpina sta attraversando una nuova fase della propria storia calcistica. Dopo il deludente Mondiale 2026, la Federcalcio francese ha deciso di cambiare guida tecnica. Infatti, i dirigenti e il tecnico Deschamps si sono accordati per salutarsi a luglio, spianando così la strada al promesso sposo Zinedine Zidane.

L'ex tecnico del Real Madrid ha aspettato a lungo questo momento, rifiutando parecchi soldi dall'Arabia Saudita e prestigiose chiamate dai più grandi club europei. Il matrimonio atteso si è così consumato per la prima volta fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, in occasione delle prime sfide del girone 1 di Nations League. Un gruppo ostico, che comprende Turchia, Belgio e Italia e che volgerà al suo termine in queste due settimane di sosta. In occasione delle partite del 12 e del 15 novembre, Zizou ha diramato la sua seconda lista di convocazioni.
France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3

C'è ancora tanta Serie A nella Francia

L'inizio del nuovo ciclo targato Zinedine Zidane ha portato notizie positive per i Bleus. Il nuovo CT della nazionale aveva convocato alcune sorprese per la maxi-sosta, tra cui il lariano Da Cunha a centrocampo, l'interista Diouf e infine il centravanti bomber del Rennes, Esteban Lepaul. Nonostante l'infortunio di Mbappé dopo la prima partita contro la Turchia, i transalpini sono riusciti a vincere 3 partite, pareggiandone 1 (contro l'Italia). Attualmente, la Francia è prima nel girone con 10 punti, in attesa delle sfide contro Italia e Turchia.

France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3
PARIGI, FRANCIA - 2 OTTOBRE: L'arbitro Jesús Gil Manzano ammonisce Nicolò Fagioli dell'Italia durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Francia e Italia allo Stade de France il 2 ottobre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Pauline Figuet/Getty)

Per questa occasione, Zidane ha confermato la maggior parte del gruppo, aggiungendo una grande sorpresa. Per quanto riguarda la Serie A, il CT ha ribadito la propria fiducia a tutti i giocatori precedentemente convocati: Mike Maignan, Andy Diouf, Pierre Kalulu, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot e infine c'è spazio anche per il ritorno di Marcus Thuram (non chiamato a settembre per un infortunio). A sorprendere però, c'è un solo nome: Pablo Pagis. Convocato per i problemi di Akliouche, il classe 2002 è alla prima chiamata in assoluto con la nazionale francese. In doppia cifra col Lorient nella stagione passata, l'attaccante sta trovando spazio (9 presenze e 2 reti) con il Paris FC.

La lista completa dei convocati francesi

Portieri: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser

Difensori: Andy Diouf, Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Lenny Yoro

Centrocampisti: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaire-Emery

Attaccanti: Bradley Barcola, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram

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