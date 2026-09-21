Sono state settimane di gelo quelle vissute tra Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé: al centro della contesa alcune dichiarazioni sul Pallone d'Oro
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Il ritiro a Clairefontaine della Nazionale francese è ufficialmente cominciato ma i riflettori sono puntati non solo sul campo bensì sulle dinamiche relazionali dello spogliatoio. Negli ultimi giorni, infatti, si è alzato un vero e proprio polverone mediatico attorno a Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, scatenato da un incrocio di dichiarazioni sul Pallone d'Oro.
Le dichiarazioni di Mbappé e DembéléLa scintilla che ha acceso le discussioni è partita da Madrid. Nel corso di un intervento ai microfoni di France Football, il capitano francese aveva fatto un paragone piuttosto diretto: ha spiegato che Dembélé è sempre stato visto come un calciatore pieno di talento, per poi precisare che è sempre stato lui a essere reputato come il predestinato. Queste affermazioni non hanno rallegrato l'attaccante parigino e la risposta del diretto interessato è arrivata subito tramite i canali di Ligue 1+, dove ha confermato di non essersi mai sentito il prescelto, sottolineando però di aver faticato duramente, tanto da aver raggiunto grandissimi traguardi con la maglia del PSG.
Questo botta e risposta a distanza sui media ha inevitabilmente generato una certa dose di nervosismo tra i due attaccanti. Le ultime notizie raccontano di una freddezza mai vista prima, che appare molto lontana dalla forte complicità che li legava fino a poche settimane prima. Di conseguenza, l'atteggiamento e il comportamento in ritiro dei due giocatori saranno monitorati con grande attenzione.
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Le ultime dal ritiro della FranciaPer spegnere sul nascere queste voci di crisi e fare la dovuta chiarezza sulla situazione, Kylian Mbappé ha ritenuto necessario spiegare pubblicamente l'accaduto. Intervistato da L'Équipe, l'attaccante del Real Madrid ha voluto mandare un messaggio molto chiaro: "Ne ho già discusso insieme a lui e no, non ci sono tensioni". Spostando il focus sul loro legame personale, ha poi aggiunto: "Parliamo di un amico. Non ritengo che esista un reale problema, mi sento estremamente sereno".
In chiusura, ha ridimensionato l'intero caso mediatico: "Nel corso della Nations League e durante i raduni con la selezione francese si ha costantemente la necessità di scovare un tema di cui discutere, e immagino che in questa occasione l'argomento giusto sia semplicemente stato trovato".
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