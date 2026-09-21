Il ritiro a Clairefontaine della Nazionale francese è ufficialmente cominciato ma i riflettori sono puntati non solo sul campo bensì sulle dinamiche relazionali dello spogliatoio. Negli ultimi giorni, infatti, si è alzato un vero e proprio polverone mediatico attorno a Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, scatenato da un incrocio di dichiarazioni sul Pallone d'Oro.

Le dichiarazioni di Mbappé e Dembélé

La scintilla che ha acceso le discussioni è partita da. Nel corso di un intervento ai microfoni di France Football, il capitano francese aveva fatto un paragone piuttosto diretto: ha spiegato cheè sempre stato visto come un calciatore pieno di talento, per poi precisare che è sempre stato lui a essere reputato come il predestinato. Queste affermazioni non hanno rallegrato l'attaccante parigino e la risposta del diretto interessato è arrivata subito tramite i canali di Ligue 1+, dove ha confermato di non essersi mai sentito il prescelto, sottolineando però di aver faticato duramente, tanto da aver raggiunto grandissimi traguardi con la maglia del PSG.

Questo botta e risposta a distanza sui media ha inevitabilmente generato una certa dose di nervosismo tra i due attaccanti. Le ultime notizie raccontano di una freddezza mai vista prima, che appare molto lontana dalla forte complicità che li legava fino a poche settimane prima. Di conseguenza, l'atteggiamento e il comportamento in ritiro dei due giocatori saranno monitorati con grande attenzione.

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Le ultime dal ritiro della Francia

Per spegnere sul nascere queste voci di crisi e fare la dovuta chiarezza sulla situazione,ha ritenuto necessario spiegare pubblicamente l'accaduto. Intervistato da L'Équipe, l'attaccante del Real Madrid ha voluto mandare un messaggio molto chiaro: "Ne ho già discusso insieme a lui e no, non ci sono tensioni". Spostando il focus sul loro legame personale, ha poi aggiunto: "Parliamo di un amico. Non ritengo che esista un reale problema, mi sento estremamente sereno".

DÜSSELDORF, GERMANIA - 17 GIUGNO: Kylian Mbappé (Francia) festeggia con il compagno di squadra Ousmane Dembélé dopo che Maximilian Wöber (Austria, non nell'inquadratura) ha realizzato un autogol deviando un cross nella propria porta durante la partita della fase a gironi di UEFA EURO 2024 tra Austria e Francia, disputata alla Düsseldorf Arena il 17 giugno 2024 a Düsseldorf, in Germania. (Foto di Kevin C. Cox/Getty Images)

In chiusura, ha ridimensionato l'intero caso mediatico: "Nel corso della Nations League e durante i raduni con la selezione francese si ha costantemente la necessità di scovare un tema di cui discutere, e immagino che in questa occasione l'argomento giusto sia semplicemente stato trovato".