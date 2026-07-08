A poco più di 24 ore dalla sfida contro la Norvegia, il calcio francese viene colpito da un grave lutto. Il Nimes FC, squadra militante nella quarta divisione, ha annunciato la morte di Teva Rodriguez, capitano della squadra riserve. Il centrocampista di 19 anni è deceduto a causa delle gravi conseguenze riportate a seguito di un incidente stradale avvenuto la scorsa domenica. Il cordoglio da parte del calcio transalpino.

Francia, Teva Rodriguez morto dopo un incidente stradale: "Molto più di un giocatore"

🖤 La famille du Nîmes Olympique est en deuil. pic.twitter.com/BLNyw5RRNs — 🐊 Nîmes Olympique (@nimesolympique) July 8, 2026

Tevapurtroppo non ce l'ha fatta. Il giovane centrocampista del, squadra militante nella quarta divisione francese, è morto a soli 19 anni a causa di un grave incidente stradale, nel quale sono rimaste ferite altre due persone. Il classe 2007 era capitano della seconda squadra ed uno dei giocatori più promettenti tanto che a breve era previsto il suo passaggio in prima squadra. A comunicarlo è stato lo stesso club nel quale Rodriguez era entrato a fare parte nel 2012.

Subito dopo l'ufficialità della triste notizia sono arrivati i primi messaggi di cordoglio da parte di tutto il calcio francese. Primo tra tutti quello di Dominique Sablier, suo ex allenatore che lo aveva accolto nel settore giovanile del Nimes: "L'ho portato qui quando aveva 12 anni e l'anno dopo siamo diventati vice-campioni di Francia. Incarnava lo spirito del grande calciatore ma fuori dal campo era una persona straordinaria. La notizia mi lascia un dolore immenso".

Teva Rodriguez, centrocampista del Nimes FC scomparso in un incidente stradale (Foto screenshot)

Anche lo stesso Nimes ha voluto ricordare lo sfortunato giocatore con un comunicato ufficiale: "Molto più che un giocatore, era una leggenda del club, un compagno di squadra prezioso, un vero amico, sempre animato dalla sua passione per il calcio, dal suo sorriso e dalla sua gentilezza. La famiglia del Nîmes Olympique è in lutto", ha scritto il club nel messaggio di addio.