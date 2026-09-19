La Francia arriva a Dallas: bagno di folla e applausi per i Bleus

Zinedine Zidane ha iniziato la sua nuova avventura sulla panchina della Francia introducendo alcune novità anche fuori dal campo. Il nuovo Commissario Tecnico ha deciso di intervenire sulla gestione mediatica della Nazionale, modificando uno dei rituali diventati più riconoscibili negli ultimi anni a Clairefontaine: l'arrivo dei giocatori per il raduno.

A partire dal prossimo raduno, giornalisti e fotografi non potranno più assistere direttamente all'arrivo dei convocati davanti al centro federale. Le immagini continueranno a essere realizzate, ma saranno prodotte esclusivamente dai media della Federazione francese e successivamente messe a disposizione degli organi di informazione.

Le nuove regole nella nuova Francia di Zidane

Negli ultimi anni l'arrivo dei giocatori della Francia a Clairefontaine è diventato un vero appuntamento mediatico. Per diversi minuti fotografi e operatori televisivi seguivano l'ingresso dei convocati, immortalando soprattutto gli outfit scelti dalle stelle della Nazionale.

Gli abiti dei calciatori hanno finito per diventare parte dello spettacolo, con immagini rilanciate rapidamente sui social network e discussioni dedicate allo stile dei singoli giocatori. Nell'ultimo raduno prima del Mondiale era stato persino utilizzato un tappeto blu per rendere ancora più scenografico il momento degli arrivi.

PARIGI, FRANCIA - 26 LUGLIO: L'ex calciatore francese Zinedine Zidane arriva sul palco durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 il 26 luglio 2024 a Parigi, Francia. (Foto di Loic Venance - Pool/Getty Images)

Il commissario tecnico ha chiarito che non si tratta di imporre un messaggio di sobrietà ai suoi calciatori, quanto piuttosto di evitare che l'arrivo a Clairefontaine diventi un appuntamento eccessivamente spettacolarizzato.

La decisione rappresenta uno dei primi segnali del nuovo corso della Francia dopo i 14 anni della gestione di Didier Deschamps. Zidane ha scelto infatti di dare maggiore centralità alla vita del gruppo e al lavoro della squadra, mantenendo più riservato ciò che accade all'interno di Clairefontaine.

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Il nuovo commissario tecnico ha anche deciso di non concedere interviste individuali durante questa prima pausa internazionale, mentre la Federazione ha mantenuto comunque alcune possibilità di interazione tra giocatori e giornalisti nelle zone miste.

Non vedremo più quindi le sfilate di moda a cui si siamo abituati nel corso del tempo, che avevano reso iconici gli arrivi dei calciatori francesi al ritiro della Nazionale.