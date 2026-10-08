Si interrompe la lunga serie di convocazioni di Brice Samba con la Nazionale francese. Il portiere del Rennes non è stato inserito nell’ultima lista dei convocati della Francia, mettendo così fine a una striscia di 48 convocazioni consecutive iniziata nel marzo 2023. Una novità significativa per Samba, che negli ultimi anni era diventato una presenza stabile nel gruppo della Nazionale. Dopo aver fatto parte con continuità del giro della Francia, il portiere si trova ora costretto a incassare una mancata convocazione che interrompe un percorso durato oltre tre anni.

Il record di Samba si interrompe ad ottobre 2026

La decisione è legata alla scelta di puntare maggiormente sulla linea verde. Zinedine Zidane, alla guida della Nazionale francese, ha infatti deciso di scommettere sui giovani per questo nuovo appuntamento internazionale, modificando in parte le gerarchie e le scelte all’interno del gruppo. Per Samba si tratta inevitabilmente di un colpo difficile da assorbire, soprattutto considerando la continuità con cui era stato convocato dal marzo 2023. Il portiere, però, non avrebbe intenzione di lasciarsi condizionare dalla decisione e continua a mantenere alta la concentrazione sulla stagione con il Rennes.

PARIGI, FRANCIA - 2 OTTOBRE: Zinedine Zidane, allenatore della Francia, osserva il campo prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Francia e Italia allo Stade de France, il 2 ottobre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Pauline Figuet/Getty Images)

Il profilo di Samba viene infatti descritto come quello di un giocatore particolarmente combattivo, determinato a reagire alla situazione attraverso le prestazioni con il proprio club. La mancata convocazione non cambia dunque l’obiettivo principale del portiere. Continuare a lavorare e disputare una stagione positiva con il Rennes. Nella speranza di poter riconquistare in futuro un posto nel gruppo della Francia.

🚨 FIN DE SÉRIE POUR BRICE SAMBA EN ÉQUIPE DE FRANCE ❌🇫🇷



Après 48 convocations consécutives depuis mars 2023, il n'a pas été appelé par Zinédine Zidane, qui fait le pari de la jeunesse.



Le Rennais encaisse le coup mais reste décrit comme très combatif et concentré sur sa… pic.twitter.com/XUyjH72WrK — BeFootball (@_BeFootball) October 8, 2026

La scelta di Zidane rappresenta allo stesso tempo un segnale chiaro sulle intenzioni del commissario tecnico, deciso a guardare anche alle nuove generazioni e a costruire progressivamente il futuro della Nazionale. Una politica che può inevitabilmente modificare alcune delle certezze costruite negli ultimi anni. Per Samba, quindi, si apre una fase diversa. Dopo 48 convocazioni consecutive, il portiere dovrà guardare la Francia dall’esterno e trasformare la delusione in motivazione. La stagione con il Rennes diventa così ancora più importante per dimostrare il proprio valore e mantenere aperta la porta a un ritorno in Nazionale.