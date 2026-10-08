Cambiano le gerarchie in casa, a farne le spese è l'estremo difensore del Rennes che con l'arrivo del nuovo allenatore si trova fuori dal giro
Francia, lo spettacolo della Marsigliese cantata dai tifosi allo Stade de France
Si interrompe la lunga serie di convocazioni di Brice Samba con la Nazionale francese. Il portiere del Rennes non è stato inserito nell’ultima lista dei convocati della Francia, mettendo così fine a una striscia di 48 convocazioni consecutive iniziata nel marzo 2023. Una novità significativa per Samba, che negli ultimi anni era diventato una presenza stabile nel gruppo della Nazionale. Dopo aver fatto parte con continuità del giro della Francia, il portiere si trova ora costretto a incassare una mancata convocazione che interrompe un percorso durato oltre tre anni.
Il record di Samba si interrompe ad ottobre 2026
La decisione è legata alla scelta di puntare maggiormente sulla linea verde. Zinedine Zidane, alla guida della Nazionale francese, ha infatti deciso di scommettere sui giovani per questo nuovo appuntamento internazionale, modificando in parte le gerarchie e le scelte all’interno del gruppo. Per Samba si tratta inevitabilmente di un colpo difficile da assorbire, soprattutto considerando la continuità con cui era stato convocato dal marzo 2023. Il portiere, però, non avrebbe intenzione di lasciarsi condizionare dalla decisione e continua a mantenere alta la concentrazione sulla stagione con il Rennes.
Il profilo di Samba viene infatti descritto come quello di un giocatore particolarmente combattivo, determinato a reagire alla situazione attraverso le prestazioni con il proprio club. La mancata convocazione non cambia dunque l’obiettivo principale del portiere. Continuare a lavorare e disputare una stagione positiva con il Rennes. Nella speranza di poter riconquistare in futuro un posto nel gruppo della Francia.
La scelta di Zidane rappresenta allo stesso tempo un segnale chiaro sulle intenzioni del commissario tecnico, deciso a guardare anche alle nuove generazioni e a costruire progressivamente il futuro della Nazionale. Una politica che può inevitabilmente modificare alcune delle certezze costruite negli ultimi anni. Per Samba, quindi, si apre una fase diversa. Dopo 48 convocazioni consecutive, il portiere dovrà guardare la Francia dall’esterno e trasformare la delusione in motivazione. La stagione con il Rennes diventa così ancora più importante per dimostrare il proprio valore e mantenere aperta la porta a un ritorno in Nazionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA