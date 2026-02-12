Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma venerdì 13 febbraio

Filippo Montoli 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 17:02)

Uno dei due posticipi della ventiduesima giornata della Super Lig è il derby tra Galatasaray e Eyupspor. La gara è in programma venerdì 13 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Rams Park. I padroni di casa vogliono mantenere la distanza di sicurezza dal Fenerbahce secondo. Stesso discorso per gli ospiti, ma nei riguardi del Kasimpasa e della zona retrocessione. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Galatasaray-Eyupspor.

I precedenti tra le due squadre — Quello di venerdì è solo il quarto incontro tra queste due squadre nella storia dei due club a livello ufficiale. Prima della stagione 2024/25 ci fu solo un'amichevole nel 2017 terminata 4-2 per il Galatasaray. Il bilancio dice due vittorie per i padroni di casa e un pareggio. Quest'ultimo è arrivato nella prima sfida e proprio al Rams Park. Un rocambolesco 2-2 finale consegnò a entrambe le squadre un solo punto. Al vantaggio degli ospiti con Akbaba risposero Yilmaz e Sallai, prima dell'ultima rete di Ampem.

Le altre due sono state giocate in casa dell'Eyupspor. La prima è terminata 1-5 con i gol di Claro da una parte e Sallai, Torreira, Osimhen e Morata (doppietta) dall'altra. La seconda, gara d'andata di questa stagione, è finita 0-2. I giallorossi hanno avuto la meglio sugli avversari grazie alle reti di Icardi e Akgun.

Le probabili formazioni — GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. Allenatore: Okan Buruk.

EYUPSPOR (4-1-4-1): Yilmaz; Ulvan, Onguene, Ozyurt, Meras; Ilter; Altunbas, Gezek, Akbaba, Pintor; Bozok. Allenatore: Atila Gerin.

Galatasaray-Eyupspor, il pronostico di DDD — Per i bookmakers non c'è partita. Il Galatasaray è dato super favorito con una quota di 1.10. Seguono nell'ordine il pareggio tra il 7.50 e l'8 e la vittoria dell'Eyupspor a 17. I padroni di casa arrivano in campionato da nove risultati utili consecutivi, composti da sette vittorie e due pareggi. Non perde dal nove novembre. In casa, inoltre, non ha ancora perso in tutta la stagione.

L'Eyupspor ha vinto solo due delle ultime dodici partite di Super Lig, ma entrambe in trasferta. I tre punti sono arrivati contro Alanyaspor e Gaziantep. Le restanti gare sono terminate con sei sconfitte e quattro pareggi. Difficilmente la squadra di Okan Buruk perderà punti in questo derby della Capitale. Per questo motivo, il pronostico del risultato esatto di Galatasaray-Eyupspor è 3-0.