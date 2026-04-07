Il gallese nato nel 1990 ha deciso di terminare la sua carriera agonistica e la sua ultima esperienza risale allo scorso anno coi messicani del Pumas

Jacopo del Monaco 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 15:03)

Dopo vent'anni passati a calcare i più importanti rettangoli verdi d'Europa e, principalmente, della Premier League, Aaron Ramsey ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Così facendo, quindi, il gallese ha messo il punto sulla sua carriera agonistica. A 35 anni, l'ormai ex centrocampista chiude un capitolo della sua vita durante il quale ha vestito le maglie di diverse squadre, tra cui quelle dell'Arsenal e della Juventus. L'ultima di questi è stata la squadra messicana del Pumas, con cui ha giocato ha giocato per circa quattro mesi dello scorso anno prima di rescindere il contratto a causa di problemi personali.

L'ex Juve ed Arsenal Aaron Ramsey si ritira dal calcio giocato — Con un lungo messaggio sul proprio profilo Instagram, l'ormai ex centrocampista nato in Galles ha annunciato la sua decisione di concludere la carriera agonistica. Le sue parole: "Non è stato facile prendere questa decisione. Dopo molte riflessioni, ho deciso di ritirarmi dal calcio. In primis, voglio iniziare ringraziando il Galles. Indossare la maglia della Nazionale e vivere tanti momenti incredibili è stato un privilegio. Ciò non sarebbe stato possibile senza l'aiuto degli allenatori che ho avuto. Al Red Wall, siete stati presenti nella buona e nella cattiva sorte, nei momenti alti e quelli bassi. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Poi ringrazio tutti i club in cui ho avuto la fortuna di giocare. Grazie anche ai dirigenti e staff che mi hanno permesso di giocare ai massimi livelli. Infine, un enorme grazie a mia moglie, i miei figli e tutta la mia famiglia: senza di voi, tutto ciò non sarebbe stato possibile".

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Classe 1990, Ramsey ha iniziato la sua carriera nel 2006 con la maglia del Cardiff City, squadra della capitale gallese. Due anni più tardi lo acquista l'Arsenal con cui, in undici anni, ha conquistato alcuni trofei come tre FA Cup e due Community Shield. Negli anni ai Gunners, ha giocato anche prestito prima al Nottingham Forest e poi al già menzionato Cardiff City. Terminata la sua esperienza londinese, passa alla Juve e vince Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Dopo il prestito al Glasgow Rangers, passa a titolo definitivo al Nizza prima di tornare nuovamente al Cardiff City, diventando anche allenatore ad interim per le ultime gare della scorsa stagione, e poi in Messico al Pumas.