Il campionato spagnolo della prossima stagione verrà stipulato alla fine del mese di giugno a Plaza de Colón, una cornice storica
Spagna, Yamal filma la gioia di Gavi per la convocazione in Nazionale
La macchina organizzativa del calcio spagnolo è già in movimento per delineare il futuro prossimo, con i tifosi che già sognano le date del prossimo Clásico tra Barcellona e Real Madrid. Martedì scorso, la RFEF ha tenuto un importante incontro telematico e presenziale con il suo Consiglio Direttivo.
Durante quest'ultimo è stata ufficialmente concordata la data dell'Assemblea Generale che chiuderà la stagione corrente. Il giorno cerchiato in rosso sul calendario è il prossimo 30 giugno: sarà proprio in questa occasione che la Federazione intende annunciare i calendari ufficiali per la stagione 2026/2027, a partire dalle attesissime date della Prima e della Seconda Divisione maschile.
Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365
Liga 2026/2027: il 14 agosto una data possibileDietro le quinte, però, la tensione è alta. Non c'è ancora un accordo definitivo tra LaLiga e l'AFE, il sindacato dei calciatori, e la divergenza principale riguarda proprio il calcio d'inizio del campionato. La Lega spinge per partire prestissimo, venerdì 14 agosto, ipotizzando di rinviare soltanto i match dei club maggiormente condizionati dalle fasi finali del Mondiale.
Al contrario, il sindacato dei giocatori punta a uno slittamento di una settimana, chiedendo un inizio quasi unificato per tutelare il riposo degli atleti. Nonostante il braccio di ferro, l'intenzione della RFEF resta quella di presentare il 30 giugno un pacchetto di calendari. Questi saranno quasi del tutto unificati tra il calcio professionistico maschile, femminile (Liga F) e la Primera RFEF.
Plaza de Colón: il centro della SpagnaLa cornice scelta per l'annuncio sarà straordinaria. L'evento si terrà infatti a Plaza de Colón, nel cuore di Madrid, sfruttando il fatto che la piazza sarà il centro nevralgico della capitale durante tutto il Mondiale. Quella che è già stata ribattezzata la "Plaza de la selección" ospiterà i maxischermi per seguire tutte le partite della Spagna nella rassegna iridata.
Caricamento post Instagram...
Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA