La macchina organizzativa del calcio spagnolo è già in movimento per delineare il futuro prossimo, con i tifosi che già sognano le date del prossimo Clásico tra Barcellona e Real Madrid. Martedì scorso, la RFEF ha tenuto un importante incontro telematico e presenziale con il suo Consiglio Direttivo.

Durante quest'ultimo è stata ufficialmente concordata la data dell'Assemblea Generale che chiuderà la stagione corrente. Il giorno cerchiato in rosso sul calendario è il prossimo 30 giugno: sarà proprio in questa occasione che la Federazione intende annunciare i calendari ufficiali per la stagione 2026/2027, a partire dalle attesissime date della Prima e della Seconda Divisione maschile.

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Liga 2026/2027: il 14 agosto una data possibile

Dietro le quinte, però,. Non c'è ancora un, il sindacato dei calciatori, e la divergenza principale riguarda proprio il calcio d'inizio del campionato. La Lega spinge per partire prestissimo, venerdì 14 agosto, ipotizzando di rinviare soltanto i match dei club maggiormente

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Ronald Araujo dell'FC Barcelona solleva il trofeo LaLiga EA Sports mentre i giocatori dell'FC Barcelona festeggiano, dopo aver sconfitto il Real Madrid e essersi assicurati il ​​titolo, durante la partita LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Al contrario, il sindacato dei giocatori punta a uno slittamento di una settimana, chiedendo un inizio quasi unificato per tutelare il riposo degli atleti. Nonostante il braccio di ferro, l'intenzione della RFEF resta quella di presentare il 30 giugno un pacchetto di calendari. Questi saranno quasi del tutto unificati tra il calcio professionistico maschile, femminile (Liga F) e la Primera RFEF.

Plaza de Colón: il centro della Spagna

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La cornice scelta per l'annuncio sarà straordinaria., nel cuore di, sfruttando il fatto che la piazza sarà il centro nevralgico della capitale durante tutto il Mondiale. Quella che è già stata ribattezzata la "Plaza de la selección" ospiterà i maxischermi per seguire tutte le partite della Spagna nella rassegna iridata.Sarà proprio in questa atmosfera di festa che tifosi e addetti ai lavori scopriranno dove e quando le stelle della Liga, da Lamine Yamal a Kylian Mbappé, fino a Mikel Oyarzabal, scenderanno in campo per darsi battaglia nella prossima stagione.

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