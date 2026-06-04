Barcellona, Pedri arriva, segna in Champions League e lascia lo stadio in taxi: a 17 anni non ha ancora la patente...

La trattativa sembrava in dirittura di arrivo ma nelle ultime ore ha subìto una brusca frenata. Ansu Fati era ormai prossimo a diventare a tutti gli effetti un giocatore del Monaco e la firma era ormai data per certa ma improvvisamente il Barcellona ha fermato tutto. Secondo Mundo Deportivo, il club blaugrana vorrebbe avere il pieno controllo dell'attaccante spagnolo, considerato un elemento prezioso per il vivaio catalano. Ecco la situazione.

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Ansu Fati-Monaco, firma rinviata: le condizioni del Barcellona

Barcellona non ha ancora annunciato ufficialmente la partenza di Ansu Fati. Nonostante le indiscrezioni di qualche giorno fa secondo cui il Monaco avrebbe esercitato Ilnon ha ancora annunciato ufficialmente la partenza di AnsuNonostante le indiscrezioni di qualche giorno fa secondo cui ilavrebbe esercitato

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opzione di acquisto da 11 milioni di euro e che un accordo con l'attaccante fosse già stato raggiunto, il trasferimento non è ancora stato finalizzato. Come riporta Mundo Deportivo, il club catalano vuole avere il controllo sul futuro del prodotto del vivaio perché lo considera una risorsa preziosa.

Simon Adingra ready to shine at the World Cup 🐘🇨🇮 pic.twitter.com/qh6X4bC2o3 — AS Monaco EN 🇲🇨 (@AS_Monaco_EN) June 3, 2026

L'arrivo al Camp Nou di Anthony Gordon dal Newcastle (70 milioni di euro) ha di fatto chiuso ogni spazio per l'ex numero 10 dei blaugrana. Hansi Flick non è deciso a puntare su di lui, motivo per cui lo avrebbe spinto ad accettare la permanenza nel Principato. Come ricordiamo, Ansu Fati ha ancora un contratto fino al 2028 con il Barcellona ed è per questo che il club di Joao Laporta non è intenzionato a fare sconti.

MONACO, MONACO - 01 OTTOBRE: Ansu Fati di Monaco corre con la palla mentre è sotto pressione da Tijjani Reijnders del Manchester City durante la partita MD2 della fase di lega della UEFA Champions League 2025/26 tra AS Monaco e Manchester City allo Stade Louis II il 01 ottobre 2025 a Monaco, Monaco. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Il Monaco ha tempo fino al 30 giugno per esercitare l'opzione. Il problema però non è solo l'alto stipendio ma anche, e soprattutto, il fatto che il Barça vuole tenere d'occhio il giocatore. Non vuole che firmi per i monegaschi ad un prezzo basso per poi essere ceduto e finire in una squadra concorrente diretta. Ecco perché i vertici del Barcellona vogliono includere un'opzione di riacquisto o un'altra formula, come una percentuale sulla cessione, molto importante anche per le mosse di mercato in entrata del club catalano.

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