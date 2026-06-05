La Francia continua la propria preparazione in vista del Mondiale 2026, ma nelle ultime ore a catturare l'attenzione dei tifosi non è stato il risultato dell'amichevole contro la Costa d'Avorio bensì un episodio avvenuto pochi istanti prima del calcio d'inizio.

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Mbappé e Kante sono l'argomento del giorno in Francia, cosa è successo

Sui social network sta infatti circolando un video che ha già raccolto milioni di visualizzazioni e che vede protagonisti due delle stelle più importanti della nazionale francese:. Le immagini mostrano il tradizionale momento che precede la partita, con i titolari e le riserve che si salutano reciprocamente. Mbappé, capitano dei Bleus, stringe la mano a tutti i giocatori inizialmente destinati alla panchina, mentre Kanté passa davanti alla fila dei titolari salutandoli uno a uno.

Fin qui nulla di particolare. A sorprendere i tifosi è però ciò che accade quando il centrocampista arriva davanti all'attaccante del Real Madrid. Nel video si nota infatti come i due passino uno accanto all'altro senza salutarsi né guardarsi, interrompendo improvvisamente la serie di strette di mano che aveva coinvolto tutti gli altri compagni.

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L'episodio è bastato per scatenare una vera e propria tempesta sui social. Su X, Instagram e TikTok migliaia di utenti hanno iniziato a interrogarsi sul significato del gesto, con qualcuno che ha ipotizzato possibili tensioni interne allo spogliatoio della nazionale francese.

Francia, obiettivo Coppa del Mondo senza distrazioni

Al momento, tuttavia, non esiste alcuna conferma che dietro l'accaduto ci sia un problema tra i due campioni. Anzi, molti osservatori hanno invitato alla prudenza, sottolineando come possa semplicemente trattarsi di una coincidenza, di una distrazione o di un momento sfuggito alle telecamere e amplificato dalla viralità dei social network. Non sarebbe la prima volta che un breve filmato, isolato dal contesto, genera interpretazioni e teorie poi rivelatesi infondate.e, almeno pubblicamente, non sono emersi segnali di particolari frizioni all'interno del gruppo guidato da Didier Deschamps.

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