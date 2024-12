La crisi dell'Unterhaching

Con soli 14 punti al termine del girone d'andata, la SpVgg Unterhaching occupa l'ultimo posto in classifica. La situazione si è ulteriormente complicata dopo l'esonero dell'allenatore Marc Unterberger a dicembre, in seguito ad una lunga serie di dodici partite senza vittorie. Al momento, la squadra è guidata ad interim dall'ex Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen Sven Bender, che però non possiede la licenza necessaria per allenare stabilmente in terza lega. Secondo quanto riportato da SkySport.de la dirigenza del club ha dichiarato apertamente di voler trovare una soluzione definitiva prima della ripresa del campionato, e Magath sembrerebbe essere il nome ideale per un incarico di tale portata.