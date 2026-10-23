L'allenatore del Chemie Leipzig contesta la decisione arbitrale, ritenendola ingiusta
Uno spogliatoio molto unito: foto "di famiglia" per l'Eintracht Braunschweig
Valon Aliji del Chemie Leipzig salterà il prossimo impegno ufficiale con l'Hertha BSC. Centrocampista macedone classe 2005, paga l'aver esultato rivolgendosi ai tifosi della squadra di casa. Secondo il suo allenatore, però, non avrebbe intenzionalmente provocato i sostenitori avversari, mancando loro di rispetto. La squalifica per la gara successiva, dunque, sarebbe considerata esagerata.
Chemie Leipzig, l'allenatore non ci sta: "Ci insultano ovunque, non possiamo nemmeno esultare?"Quarta divisione di calcio tedesca, si sono affrontate Lokomotive Leipzig e Chemie Leipzig in un derby piuttosto sentito. Le due formazioni si sono spartite la posta in palio ed è maturato un pareggio per 2-2. Nonostante il doppio vantaggio degli ospiti, griffato Reincke e Jakobi, la Lokomotive ha rimontato con Arcalean e Bornschein. Proprio in occasione del gol finale, Valon Aliji ha ricevuto un'ammonizione compromettendo la sua presenza in vista della prossima gara.
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