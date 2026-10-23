L'allenatore del Chemie Leipzig contesta la decisione arbitrale, ritenendola ingiusta

Francesco Lovino
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Valon Aliji del Chemie Leipzig salterà il prossimo impegno ufficiale con l'Hertha BSC. Centrocampista macedone classe 2005, paga l'aver esultato rivolgendosi ai tifosi della squadra di casa. Secondo il suo allenatore, però, non avrebbe intenzionalmente provocato i sostenitori avversari, mancando loro di rispetto. La squalifica per la gara successiva, dunque, sarebbe considerata esagerata.

Chemie Leipzig, l'allenatore non ci sta: "Ci insultano ovunque, non possiamo nemmeno esultare?"

Quarta divisione di calcio tedesca, si sono affrontate Lokomotive Leipzig e Chemie Leipzig in un derby piuttosto sentito. Le due formazioni si sono spartite la posta in palio ed è maturato un pareggio per 2-2. Nonostante il doppio vantaggio degli ospiti, griffato Reincke e Jakobi, la Lokomotive ha rimontato con Arcalean e Bornschein. Proprio in occasione del gol finale, Valon Aliji ha ricevuto un'ammonizione compromettendo la sua presenza in vista della prossima gara.
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Aver festeggiato oltremodo davanti ai tifosi del Lok Lipsia è la motivazione dietro la scelta del direttore di gara. Il signor Eugen Ostrin ha valutato antisportivo il comportamento di Aliji, ma il tecnico Schimdt non è d'accordo con la decisione. "Trattiamo gli arbitri con guanti di velluto, ma devo essere onesto con voi: perché mostrare un giallo due volte per aver festeggiato un gol in un derby?"

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Ancora sul tema, in vista della sfida con l'Herta SBC di dopodomani 25 ottobre: "Giochiamo una stracittadina, prendiamo insulti da ogni parte, ci insultano perfino le mamme, sentiamo le peggiori cose possibili ovunque. Quando un giocatore nostro accenna un'esultanza sull'1-0 - non so a chi si fosse rivolto - non ha fatto nulla di che, avendo contribuito ad esultare assieme ai nostri tifosi". Quindi la chiosa che più infastidisce il tecnico: "L'arbitro avrebbe potuto avere più tatto. Ora la nostra situazione è gravata da questo giallo. Nonostante Valon abbia giocato benissimo è infatti sospeso".

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