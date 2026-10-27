Il Manchester United continua a fare i conti con una crisi che sembra non avere fine e, dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth, arrivano nuove critiche nei confronti della squadra guidata attualmente da Michael Carrick. A puntare il dito contro i Red Devils questa volta è Steven Gerrard, storica bandiera del Liverpool, che non ha risparmiato giudizi severi su diversi componenti della rosa, mettendo in discussione anche un ex compagno ai tempi della Nazionale.

Come riportato dal Mirror, l'ex centrocampista inglese ha individuato dei giocatori che, a suo giudizio, non sarebbero all'altezza di un club storico come il Manchester United.

Gerrard senza pietà sul Manchester United e i giocatori

Tra i reparti finiti sotto la lente d'ingrandimento di Gerrard c'è innanzitutto la difesa. L'ex capitano del Liverpool ha citato Harry Maguire e Luke Shaw, riconoscendo il valore dimostrato dai due nel corso delle rispettive carriere, ma sostenendo che il loro ciclo a Old Trafford avrebbe dovuto concludersi prima: "Harry Maguire ha avuto una carriera davvero ottima. Ho giocato con Luke Shaw in Nazionale, e ai suoi tempi era un vero fuoriclasse ma, tuttavia, non sono più giocatori da Manchester United e avrebbero dovuto cederli tempo fa".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 27 DICEMBRE: Harry Maguire del Manchester United riceve la fascia da capitano da Luke Shaw durante la partita di Premier League tra Manchester United e Nottingham Forest all'Old Trafford il 27 dicembre 2022 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

Successivamente ha attaccato Lisandro Martinez: "L'anno scorso Lisandro Martinez pensava soltanto al Mondiale. È tornato e si è reso conto che il club non aveva ingaggiato i quattro o cinque giocatori che voleva. Poi, egoisticamente, ha deciso di parlare pubblicamente, si è infortunato ed è uscito all'intervallo per una botta rimediata contro il Leeds, salvo poi essere già disponibile per la partita successiva. Questa cosa mi puzza".

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Passando agli acquisti estivi del Manchester United, Gerrard ha criticato anche le scelte di mercato del club: "A centrocampo hanno preso un giocatore dal Chelsea per 50 milioni di sterline, Andrey Santos, che non è da Manchester United. E questo ci porta a una questione più ampia, che riguarda il modo in cui viene gestito il mercato".

L'ex capitano del Liverpool ha poi rincarato la dose: "Perché ingaggiate giocatori che non sono abbastanza bravi per il Manchester United? In questo momento riuscite ad attirare soltanto calciatori di questo livello. Carlos Baleba è costato 70 milioni di sterline e ha del potenziale, ma al momento non è pronto per aiutare la squadra a competere ai vertici della Premier League".

Infine, su Matheus Cunha e Benjamin Sesko: "Cunha è stato escluso dall'undici titolare. Cosa sta succedendo? Non si sta allenando come dovrebbe? È uno dei giocatori che creano problemi? È stato acquistato da poco, quindi perché un nazionale brasiliano non dovrebbe partire titolare? Evidentemente c'è qualcosa che non va, e anche lui fa parte del problema. Sesko è attualmente infortunato, ma non è comunque all'altezza. Il Manchester United ha problemi in ogni reparto"