Il calciatore del Berekum Chelsea è rimasto vittima di una rapina che ha coinvolto l'autobus della sua squadra mentre rientravano da una partita

Gianmarco Inguscio Collaboratore 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 12:41)

Dominic Frimpong è morto. Il calciatore del Berekum Chelsea stava rientrando con la squadra dopo la partita contro l'FC Samartex, quando all'improvviso, un gruppo di assaltatori ha bloccato la strada, prima di sparare contro l'autobus della formazione ghanese. Per il ventunenne, ala offensiva del Berekum Chelsea, raggiunto da un colpo alla testa, non c'è stato nulla da fare. Poco dopo l'accaduto, il club coinvolto ha ringraziato le forze di polizia per il sostegno. Anche la Federazione calcistica ghanese (GFA) ha pubblicato un messaggio di cordoglio al club e alla famiglia della vittima.

Assalto al pullman, muore Dominic Frimpong: il comunicato della GFA — Di seguito la nota ufficiale della federazione calcistica ghanese, in seguito alla notizia della morte del calciatore del Berekum Chelsea, Dominic Frimpong: "La Federazione calcistica del Ghana ha ricevuto con profondo shock e profondo dolore la tragica notizia della scomparsa di Dominic Frimpong del Berekum Chelsea Football Club. Dominic Frimpong avrebbe perso la vita a seguito di un attacco di rapina a mano armata alla squadra mentre il club stava tornando da una partita della Premier League del Ghana. L'incidente - continua il comunicato - ha provocato onde d'urto in tutta la confraternita di calcio".

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Il messaggio di cordoglio: "La GFA porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia del defunto, ai suoi compagni di squadra, allo staff tecnico, alla dirigenza, e a tutto il Berekum Chelsea in questo momento estremamente difficile. Questo tragico incidente non è solo una grande perdita per Berekum Chelsea, ma anche per il football del Ghana nel suo complesso. Domenico era un giovane talento promettente la cui dedizione e passione per il gioco incarnavano lo spirito del nostro campionato". Infine, si legge: "La Federazione è in costante comunicazione con il club e le autorità competenti, compreso il Servizio di Polizia del Ghana, mentre le indagini continuano sulle circostanze di questo sfortunato incidente. Chiediamo che siano prese tutte le misure necessarie per garantire giustizia".