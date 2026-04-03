Voci dal Ghana e dalla Bild davano Joachim Low vicinissimo alla panchina delle Black Stars. L'ex CT della Germania ha però smentito le indiscrezioni a Sky Sport DE: "Non c'è stato alcun contatto ufficiale". Ritorno in panchina rimandato

Francesco Intorre 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 17:13)

Il calciomercato e il valzer delle panchine internazionali regalano spesso indiscrezioni clamorose, capaci di fare in poche ore il giro del mondo. Nelle ultime ore, una voce inaspettata ha scosso il panorama calcistico. Joachim Low, l'ex CT della Germania campione del mondo nel 2014, sarebbe in procinto di diventare il nuovo Commissario Tecnico del Ghana. La notizia, lanciata inizialmente come indiscrezione dai media locali ghanesi, ha trovato un'eco mediatica potentissima quando è stata ripresa e rilanciata con forza sulle pagine del noto quotidiano tedesco Bild. L'ipotesi di vedere un allenatore di tale caratura ed esperienza internazionale alla guida delle Black Stars ha entusiasmato i tifosi africani e incuriosito gli addetti ai lavori, pronti a scommettere sull'imminente e affascinante ritorno in panchina del tecnico, fermo ormai dal lontano 2021 dopo il lungo e trionfale addio alla Mannschaft.

La smentita a Sky Sport DE — Tuttavia, come spesso accade quando le voci corrono troppo veloci, è arrivata puntuale la doccia fredda a spegnere i facili entusiasmi. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato lo stesso diretto interessato. Intercettato dai microfoni di Sky Sport DE, Joachim Low ha infatti parzialmente smentito i rumors che lo vorrebbero già con le valigie pronte per l'Africa. Le parole dell'allenatore tedesco non lasciano spazio a troppe interpretazioni e frenano bruscamente la narrazione di una trattativa in fase avanzata. "Non ho sentito nessuno della Federazione", ha dichiarato Low senza troppi giri di parole, precisando con fermezza che al momento non c'è stato assolutamente nessun contatto ufficiale tra lui, il suo entourage e i vertici della Federazione calcistica ghanese. Una smentita categorica che, di fatto, sgonfia il pallone dell'entusiasmo e riporta la questione nel campo delle pure e semplici speculazioni giornalistiche di inizio primavera.

Un ritorno ancora rimandato — Resta ora da capire se questa smentita rappresenti una chiusura per il futuro o una mossa per allontanare i riflettori in attesa di passi formali. Il Ghana, da parte sua, è alla disperata ricerca di un profilo di altissimo livello per rilanciare un progetto tecnico che negli ultimi anni ha faticato a decollare e a imporsi nel continente africano. Un nome pesante come quello di Low porterebbe non solo una grandissima competenza tattica, ma anche un enorme ritorno d'immagine per tutto il movimento calcistico della nazione.

Dall'altra parte, il tecnico tedesco ha più volte ribadito di voler aspettare il progetto giusto prima di rimettersi in gioco, declinando diverse offerte nel corso delle ultime stagioni. Per ora, dunque, il matrimonio tra Low e il Ghana non s'ha da fare, o quantomeno non è assolutamente imminente come suggerito dalla stampa estera. I tifosi dovranno pazientare ancora, mentre il mercato degli allenatori continua a regalare fiammate improvvise e smentite repentine.