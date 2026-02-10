Ai Blues arriva il "Dio Greco". Il giocatore dei Bucks poche ore fa sui social ha annunciato la notizia

Michele Massa 10 febbraio - 17:20

Giannis Antetokounmpo ci ha sempre abituato a vivere una vita sempre alla ricerca di nuove sfide e stimoli. Il campione NBA, ritorna a "mettere il naso" nel mondo del calcio e dopo qualche timido avvicinamento all'Inter (note le sue foto con la maglia nerazzurra), ha deciso di mettere la freccia in Inghilterra. "Greek Freek" nelle ultime ore ha annunciato sui propri canali ufficiali di entrare a far parte del gruppo proprietario del Chelsea Women.

Antetokounmpo al Chelsea, l'annuncio del cestista greco — "Sono orgoglioso e onorato di collaborare con il mio amico Alexis Ohanian, entrando a far parte del gruppo proprietario del Chelsea Football Club Women, un club storico costruito su passione, eccellenza e una mentalità vincente". Con queste parole il campione dei Bucks ha annunciato il suo ingresso nel mondo del calcio. Complice l'amicizia con Ohanian, il cestista inizia la sua avventura nel mondo femminile in una delle squadre più forti del panorama internazionale, il Chelsea.

Il greco ha poi concluso affermando: "La storia del Chelsea parla da sé e sono entusiasta di poter contribuire al futuro, sostenendo la crescita continua e l’impatto dello sport femminile. Questo è un progetto che riguarda ambizione, eredità e la volontà di spingere il calcio verso nuovi traguardi. Forza Chelsea". L'ennesima avventura di Giannis a simbolo del carattere di un campione che nonostante la fama e successo cerca sempre nuovi stimoli e cerca di dare il suo aiuto su tante tematiche. Ora c'è attesa per la sua prima volta nel mondo Blues.