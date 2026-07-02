Dopo il KO ai sedicesimi di finale contro il Brasile che ha condannato il Giappone all'eliminazione, nella squadra del Sol Levante c'è aria di cambiamenti. Il primo a farne le spese potrebbe essere proprio il CT Hajime Moriyasu, alla guida della nazionale asiatica ormai da 8 anni. La sconfitta contro i Carioca ha lasciato più di qualche crepa nei Samurai Blu e ora l'obiettivo è quello di rialzarsi e tornare subito a vincere, partendo dalla Coppa d'Asia in programma in Arabia Saudita il prossimo anno, dove in panchina potrebbe esserci un personaggio molto conosciuto.

Giappone, Honda alla guida della Nazionale?: "Se non vinco la Coppa d'Asia, potete licenziarmi"

賛否あると思うけど言わせてもらいます。。森保さんに1年契約の継続オファーをしてるというニュースを見たけど、そんな次の監督候補が見当たらずの繋ぎのオファーなら、僕を1年試してみてください。もしアジア杯で負けたら問答無用でクビにしてくれていい。その勝負に受けて立ちます。 — Keisuke Honda (@kskgroup2017) July 2, 2026

Dopo tre giorni la sconfitta contro ilnon è ancora stata digerita dalche adesso è entrato in una fase di grande riflessione. E forse anche di cambiamenti. Dopo 8 anni potrebbe chiudersi l'avventura di Hajimesulla panchina dei Samurai Blu. Arrivato nel 2018, il classe '68 non ha ottenuto grandi risultati: appenae inel 2018. Nei tornei di livello, invece, l'andamento non è stato soddisfacente motivo per cui il futuro dell'allenatore adesso è appeso ad un filo.

Prossimo obiettivo è la Coppa d'Asia del 2027, che si disputerà in Arabia Saudita. Il Giappone è la Nazionale con più vittorie nella storia di questa competizione (4 successi) ma l'ultimo trionfo risale a ben 15 anni fa. Ma a fare parlare di se è il fatto che nelle ultime ore per la panchina nipponica si è candidato un'ex calciatore molto noto nel paese asiatico, ovvero Keisuke Honda. L'ex Milan è diventato ultimamente virale sui social per il suo divertente commento durante la sfida contro l'Olanda ma adesso mira ad un ruolo molto più stimolante.

Il classe '86, infatti, ha esplicitamente chiesto alla federazione calcistica di essere assunto come allenatore anche per un solo anno nel caso non dovessero esserci altri profili migliori a disposizione su cui poter puntare a lungo termine. Per questo, sul suo profilo X, il 40 enne ha avanzato la sua candidatura: "So che quello che sto per dire potrebbe suscitare opinioni contrastanti, ma lasciatemelo dire. Ho letto la notizia secondo cui a Moriyasu è stato offerto un rinnovo di contratto di un solo anno. Se è davvero un'offerta di transizione, fatta solo perché non c'è un candidato migliore per la panchina, allora date un'occasione a me per un anno". Parole che non lasciano spazio ad interpretazioni.

Keisuke Honda con la maglia del Giappone (Foto Getty)

Nella sua candidatura, inoltre, l'ex attaccante ha anche dettato le condizioni del suo eventuale mandato: "Se dovessi fallire in Coppa d'Asia, potrete licenziarmi senza alcuna esitazione. Sono pronto ad accettare questa sfida". Ha chiesto dunque un anno di tempo per guidare la transizione del Giappone in attesa della vera ricostruzione e le sue parole hanno suscitato anche i commenti positivi dei tifosi. Nei prossimi giorni si vedrà se la federazione sarà disposta ad accontentarlo. Honda, nel frattempo, si è messo a disposizione,