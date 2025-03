Giornata mondiale della sindrome di down: il Malaga la celebra con i ragazzi della Liga Genuine

Bellissima iniziativa del Malaga, club che si trova nell'attuale serie b spagnola, che ha deciso, per la giornata mondiale della sindrome di down, di allenarsi con i giocatori della Liga Genuine

Il Malaga ha reso omaggio a questa giornata e lo ha fatto nel migliore dei modi. Nell'allenamento di oggi, non c'erano solamente i giocatori della prima squadra, ma anche alcuni ospiti speciali. Di chi stiamo parlando? Di alcuni ragazzi che militano nella Liga Genuine. Ma cosa ha di speciale? La Liga Genuine è un progetto all'avanguardia che mette in risalto le capacità di ragazzi "speciali". È una vera e propria lega calcistica che coinvolge tutte le squadre di Prima e di Seconda divisione della lega spagnola. Tutte le squadre sono formate da giovani con problemi di disabilità intellettive, disturbi dello sviluppo e dello spettro autistico. Il progetto è stato avviato da più di due anni ed ormai è una realtà ben consolidata nel panorama calcistico spagnolo. Il raffronto con l'Italia è spiacevole, in quanto nel nostro Paese, solamente la Roma ha avviato un progetto simile. Speriamo che queste iniziative aiutino ad aprire gli occhi anche qui da noi

Non solo il Malaga...

Dopo aver elogiato il bellissimo gesto del Malaga, va ricordato che anche un'altra squadra ha partecipato a questa iniziativa. Stiamo parlando dell'under 21 spagnola. Nella giornata di oggi, i promettenti ragazzi della nazionale spagnola, hanno avuto modo di condividere il proprio allenamento con i ragazzi della Liga Genuine. Oltre a ciò, si sono fermati anche per farsi delle foto e per firmare autografi. L'obbiettivo delle due squadre è stato quello di mostrare che anche chi ha qualche difficoltà, è comunque capace di pensare, agire e provare sentimenti come qualsiasi altro. L'intento di costruire una società inclusiva è avviato e sembra, grazie anche all'iniziativa di oggi, che siamo a buon punto, perlomeno in Spagna.