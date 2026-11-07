Se il tifo in Premier League è equiparabile a un teatro, grazie allo smantellamento dei gruppi organizzati e degli hooligans che hanno messo a ferro e fuoco le città inglesi a partire dagli anni '60, c'è un sottobosco nelle serie dilettantistiche che comincia a fare paura. Non si tratta di sistemi composti da persone con le fedine penali macchiate, ma di ragazzi adolescenti che seminano il panico in casa e in trasferta. Esattamente ciò che sta accadendo all'Hednesford Town e ad altre squadre della sesta divisione, seguite da gruppetti di ultras chiamati Schooligans.

La nascita degli "Schooligans"

Come riporta The Guardian, in occasione del match tra, valido per la, i tifosi della squadra ospite, un gruppetto di adolescenti chiamatie già noti alle forze dell'ordine, si sono presentati con passamontagna e lame. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma solo tanto spavento. Il presidente del club aveva già segnalato, in passato, disordini dei propri sostenitori. Avevano lanciato bombe carta in campo e all'indirizzo dei portieri avversari, erano soliti invadere il terreno di gioco oltre alle innumerevoli risse provocate.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 12: I tifosi dell'Ungheria si scontrano con la polizia durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2022 tra Inghilterra e Ungheria allo stadio di Wembley il 12 ottobre 2021 a Londra, Inghilterra. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Non è, però, l'unico caso isolato che sta tenendo banco tra le cronache locali. Infatti, altri club delle serie non professionistiche hanno evidenziato la questione, esortando le forze dell'ordine a intervenire. L'Aldershot Town ha registrato un numero considerevole di risse fuori dallo stadio e appena un paio di settimane fa, un tifoso del Gloucester City è stato ferito da un oggetto contundente, probabilmente una pietra, lanciata da degli adolescenti durante una partita di FA Trophy.

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Le contromisure

Per sopperire alle continue risse e devastazioni, la dirigenza dell'ha deciso di dare il daspo a venti tifosi e di vietare l'ingresso allo stadio ai minori di sedici anni non accompagnati. Per comprendere fino in fondo la gravità della situazione, è intervenuta pure l'che sta pensando di investire risorse sul rischio giovanile, partendo dalle scuole e dall'educazione di base, dichiarando come questa sia la priorità più impellente. La, invece, sostiene che la situazione debba rientrare attraverso il lavoro e le politiche dei club direttamente coinvolti, pur incrementando la sicurezza in queste categorie.