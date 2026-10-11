Era solo questione di tempo e alla fine Anthony Gordon ha trovato la sua prima rete con la maglia del Barcellona. Dopo i recenti 5 assist, l'ex Newcastle ha impiegato appena 2' per sbloccare la sfida contro il Getafe, vinta poi 3-0 dalla squadra di Hansi Flick. Risultato che consente ai blaugrana di mantenere la vetta della classifica a punteggio e che conferma anche il grande stato di forma del giocatore inglese, sempre più un elemento centrale negli schemi del tecnico tedesco.

Gordon, numeri da top player: "Se non segno dormo comunque sogni tranquilli"

ha sfoderato arco e frecce e ha segnato il suo primo gol con la maglia del Barcellona contro

il Getafe

(3-0). Gli sono bastati solo un paio di minuti per sbloccare il suo conto personale con il club catalano. Nonostante fosse ben accolto dai tifosi e avesse già fornito cinque assist, l'esterno inglese non era ancora riuscito a trovare la via della rete. Contro la squadra di Bordalás, ha segnato il gol del vantaggio con un tiro da fuori area deviato da Martín dopo aver superato Gudelj con un tunnel.

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Con questa marcatura, l'ex Newcastle diventa il nono giocatore ad aver realizzato almeno un gol in stagione: "Questo fa bene alla mia fiducia", ha dichiarato a DAZN. Un gol che gli ha permesso di sentire ancora una volta l'affetto dei tifosi: "Ho sentito il loro sostegno durante l'esultanza per il gol", ha aggiunto. Una rete che va ad aggiornare le sue statistiche già di tutto rispetto. Di recente, infatti, l'inglese aveva realizzato: "La squadra viene sempre prima di tutto. Se la palla non entra, non è la fine del mondo, posso dormire sonni tranquilli perché so che i gol arriveranno prima o poi".

BARCELLONA, SPAGNA - 10 OTTOBRE: Anthony Gordon del FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Getafe CF allo Spotify Camp Nou, il 10 ottobre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

La rete al Getafe, inoltre, conferma anche il suo ottimo stato di forma dato che prima di ieri sera aveva realizzato 3 reti con la sua Inghilterra durante gli impegni di Nations League. Il suo nome compare in ogni classifica. È secondo per tiri (3) dopo Yamal (6), secondo per occasioni create (2) e anche secondo per passaggi completati (22) dopo Rodri. Un tuttofare per Hansi Flick il cui aiuto sarà davvero determinate in vista del Clasico del 25 ottobre.