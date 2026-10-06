Uno degli acquisti più cari della storia del Barcellona, il più esoso dell'ultima campagna estiva, ha iniziato benissimo la prima esperienza al di fuori dell'Inghilterra, servendo 4 assist e risultando una valvola di sfogo nel motore voluto da Hansi Flick. Stiamo parlando, ovviamente, di Anthony Gordon che in un'intervista ai canali ufficiali del club Blaugrana ha raccontato i primi mesi di adattamento, il suo idolo e il rapporto con i nuovi compagni.

L'intesa vincente con Pedri

L'ex giocatore diha spiegato la sostanziale differenza tra la: "La principale differenza con la Premier League è l'intensità, qui tutto è più lento ed è basato sul controllo e sul possesso palla., ma ora abbiamo anche aggressività. Mi sono adattato bene perché è un gioco molto simile a quello del Newcastle".

BARCELONA, SPAIN - AUGUST 19: Anthony Gordon, dell'FC Barcelona, ​​saluta i tifosi durante la presentazione prima della partita per il Trofeo Joan Gamper tra FC Barcelona e Al Ahly SC allo Spotify Camp Nou, a Barcellona (Spagna), il 19 agosto 2026. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Seppur ancora sia a secco di reti, a differenza di quanto accade in Nazionale in cui ha segnato tre gol consecutivi contro Spagna, Cechia e Croazia in Nations League, e non abbia trasformato in oro i palloni visionari di Pedri, l'intesa con il numero 8 è più raffinata che mai: "Ho fatto molti scatti e corse nella mia carriera che nessuno ha visto, ma ora Pedri li vede. Voglio vincere tutti i titoli e abbiamo la rosa per farlo".

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Buongusto

Gordon è nato a Liverpool nel 2001, ha giocato nelle giovanili dei Reds diventandone tifosissimo, prima di passare ai rivali cittadini dell', club che ha creduto in lui fino a farlo debuttare in prima squadra nel 2017. Per questo motivo, il suo giocatore preferito del, escludendoper manifesta superiorità, è sempre stato, aldal 2011 al 2014: "Il miglior Barça che abbia mai visto è quello di Pep Guardiola, che ha vinto la Champions League con giocatori come Xavi e Iniesta.. Sono un grande tifoso del Liverpool e lui era già il mio preferito lì insieme a Gerrard".

BARCELONA, SPAIN - SEPTEMBER 09: Anthony Gordon dell'FC Barcelona avanza palla al piede sotto la pressione di Oussama Targhalline del Feyenoord durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcelona e Feyenoord, disputata al Camp Nou il 9 settembre 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Photo by Judit Cartiel/Getty Images)

L'adattamento a una nuova cultura e a una nuova lingua procede spedito grazie anche agli insegnamenti di due suoi compagni: "Eric García mi ha aiutato molto perché parla un inglese perfetto e anche Dani Olmo. Capisco lo spagnolo, ma quando parlano molto velocemente tra loro mi è più difficile seguirli".