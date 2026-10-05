La nuova dimensione di Anthony Gordon: da cielo grigio di Newcastle al sole di Barcellona e in nazionale è diventato l'uomo in più

Antonio Marchese

Anthony Gordon sta vivendo probabilmente uno dei momenti migliori della sua carriera. Il trasferimento al Barcellona nell’estate 2026 gli ha aperto una nuova dimensione: in Catalogna il gol deve ancora arrivare, ma l’impatto è stato comunque importante. In Liga ha già messo insieme quattro assist e si è inserito rapidamente nel sistema di Hansi Flick, portando velocità, pressing e capacità di attaccare gli spazi.

Anthony Gordon è il giocatore del momento

È però con la maglia dell’Inghilterra che Gordon sta mostrando la versione più devastante di sé. Thomas Tuchel gli ha dato fiducia e l’esterno del Barça sta rispondendo trasformandosi sempre più in un punto fermo dei Three Lions. Contro la Spagna ha trovato il gol a Wembley, poi si è ripetuto contro la Repubblica Ceca, andando a segno di testa sul cross di Trent Alexander-Arnold. Il momento straordinario è proseguito anche contro la Croazia: Gordon ha così portato a tre gol e un assist il proprio bottino nelle ultime tre partite con la nazionale. Numeri che raccontano soprattutto una crescita nella personalità. Gordon non è più soltanto l’esterno rapidissimo e aggressivo visto al Newcastle. L’esperienza al Barcellona sembra avergli dato maggiore sicurezza nella gestione del pallone e una nuova consapevolezza quando arriva negli ultimi metri.
England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1

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SIVIGLIA, SPAGNA - 19 SETTEMBRE: Anthony Gordon dell'FC Barcelona tiene a bada Juan Iglesias del Sevilla FC durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Sevilla FC e FC Barcelona all'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan il 19 settembre 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Giocatore fondamentale sia nel club che in nazionale

Persino Santi Denia, commissario tecnico della Repubblica Ceca ed ex tecnico delle giovanili spagnole, ne ha esaltato le qualità arrivando a paragonarne il livello a quello di Lamine Yamal. A 25 anni Gordon sembra aver definitivamente cambiato status: al Barcellona sta costruendo la propria nuova dimensione, mentre con l’Inghilterra è già diventato uno degli uomini più pericolosi di Tuchel. L'ex Newcastle è un diventato un giocatore fondamentale nell'economia della sua squadra di club, ma anche nella nazionale. L'inglese attualmente è uno dei giocatori più forti e più determinanti nel suo ruolo. Inutile dire che a Newcastle, manca come l'aria.

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