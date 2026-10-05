Anthony Gordon sta vivendo probabilmente uno dei momenti migliori della sua carriera. Il trasferimento al Barcellona nell’estate 2026 gli ha aperto una nuova dimensione: in Catalogna il gol deve ancora arrivare, ma l’impatto è stato comunque importante. In Liga ha già messo insieme quattro assist e si è inserito rapidamente nel sistema di Hansi Flick, portando velocità, pressing e capacità di attaccare gli spazi.

Anthony Gordon è il giocatore del momento

È però con la maglia dell’Inghilterra che Gordon sta mostrando la versione più devastante di sé.gli ha dato fiducia e l’esterno delsta rispondendo trasformandosi sempre più in un punto fermo dei Three Lions. Contro laha trovato il gol a, poi si è ripetuto contro la, andando a segno di testa sul cross di. Il momento straordinario è proseguito anche contro la: Gordon ha così portato a tre gol e un assist il proprio bottino nelle ultime tre partite con la nazionale. Numeri che raccontano soprattutto una crescita nella personalità. Gordon non è più soltanto l’esterno rapidissimo e aggressivo visto al Newcastle. L’esperienza al Barcellona sembra avergli dato maggiore sicurezza nella gestione del pallone e una nuova consapevolezza quando arriva negli ultimi metri.

SIVIGLIA, SPAGNA - 19 SETTEMBRE: Anthony Gordon dell'FC Barcelona tiene a bada Juan Iglesias del Sevilla FC durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Sevilla FC e FC Barcelona all'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan il 19 settembre 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Giocatore fondamentale sia nel club che in nazionale