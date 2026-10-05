La nuova dimensione di Anthony Gordon: da cielo grigio di Newcastle al sole di Barcellona e in nazionale è diventato l'uomo in più
Anthony Gordon sta vivendo probabilmente uno dei momenti migliori della sua carriera. Il trasferimento al Barcellona nell’estate 2026 gli ha aperto una nuova dimensione: in Catalogna il gol deve ancora arrivare, ma l’impatto è stato comunque importante. In Liga ha già messo insieme quattro assist e si è inserito rapidamente nel sistema di Hansi Flick, portando velocità, pressing e capacità di attaccare gli spazi.
Anthony Gordon è il giocatore del momentoÈ però con la maglia dell’Inghilterra che Gordon sta mostrando la versione più devastante di sé. Thomas Tuchel gli ha dato fiducia e l’esterno del Barça sta rispondendo trasformandosi sempre più in un punto fermo dei Three Lions. Contro la Spagna ha trovato il gol a Wembley, poi si è ripetuto contro la Repubblica Ceca, andando a segno di testa sul cross di Trent Alexander-Arnold. Il momento straordinario è proseguito anche contro la Croazia: Gordon ha così portato a tre gol e un assist il proprio bottino nelle ultime tre partite con la nazionale. Numeri che raccontano soprattutto una crescita nella personalità. Gordon non è più soltanto l’esterno rapidissimo e aggressivo visto al Newcastle. L’esperienza al Barcellona sembra avergli dato maggiore sicurezza nella gestione del pallone e una nuova consapevolezza quando arriva negli ultimi metri.
Giocatore fondamentale sia nel club che in nazionalePersino Santi Denia, commissario tecnico della Repubblica Ceca ed ex tecnico delle giovanili spagnole, ne ha esaltato le qualità arrivando a paragonarne il livello a quello di Lamine Yamal. A 25 anni Gordon sembra aver definitivamente cambiato status: al Barcellona sta costruendo la propria nuova dimensione, mentre con l’Inghilterra è già diventato uno degli uomini più pericolosi di Tuchel. L'ex Newcastle è un diventato un giocatore fondamentale nell'economia della sua squadra di club, ma anche nella nazionale. L'inglese attualmente è uno dei giocatori più forti e più determinanti nel suo ruolo. Inutile dire che a Newcastle, manca come l'aria.
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