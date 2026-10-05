In un'intervista a The Athletic, Antonio Conte è tornato a parlare della sua doppia esperienza in Premier League, rivelando alcuni retroscena legati agli anni trascorsi sulle panchine di Chelsea e Tottenham. Il tecnico ha ripercorso i successi in Blues e le profonde frustrazioni vissute alla guida degli Spurs.

Il trionfo al Chelsea e lo scetticismo su Kante

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L'arrivo di Conte al Tottenham

Ricordando la sua prima stagione al, conclusa con la vittoria della Premier League,ha sottolineato come la sua squadra non fosse minimamente considerata la favorita ai nastri di partenza. L'allenatore ha svelato un aneddoto particolare legato all'acquisto di, fondamentale per quel successo ma inizialmente: "Abbiamo vinto da sfavoriti. Non avevamo fatto grandi acquisti, solo David Luiz, Marcos Alonso e Kante. Il club mi chiese 10 volte se ero sicuro su di lui. Non era il tipico giocatore da Chelsea: alto e bello. Anche io quando l'ho visto la prima volta ho avuto qualche dubbio sulla sua fisicità, ma ero convinto che fosse di alto livello".La seconda parte dell'intervista si è concentrata sull'avventura al, iniziata a stagione in corso e terminata con una separazione anticipata. Conte ha ricordato la rimonta in campionato e ha puntato il dito contro l'ambiente e la mentalità passiva che circondava il club, un fattore che non è mai riuscito a tollerare. L'allenatore ha riassunto così la sua esperienza e il rapporto: "Sono andato al Tottenham con l'ambizione di cambiare le cose. In parte anche perché c'era Paratici. Quando sono arrivato erano noni. Abbiamo finito quarti davanti all'Arsenal. Dopo una sconfitta scrissi al presidente Levy, lui mi rispose ''..."

SOUTHAMPTON, INGHILTERRA - 18 MARZO: Antonio Conte, allenatore del Tottenham Hotspur, prima della partita di Premier League tra Southampton FC e Tottenham Hotspur al Friends Provident St. Mary's Stadium il 18 marzo 2023 a Southampton, in Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

La cosa che mi faceva diventare matto era sentire persone dire 'il Tottenham non vincerà mai niente'. Questo dovrebbe irritare tutti quelli legati al club. Sono stati presi in giro e lo sono anche adesso. L'Arsenal ha perso 3-0 col Brighton e la gente scherzava: 'si è trasformato nel Tottenham'. Questo è irritante".