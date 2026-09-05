La gara è in programma sabato 5 settembre alle ore 20:30 ed è valida per la settima giornata di campionato

Filippo Montoli
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Tra i posticipi che aprono la nuova giornata della Swiss Super League quello più atteso non può essere che il derby tra Grasshoppers e Zurigo. La partita è in programma sabato 5 settembre alle ore 20:30 al Letzigrund. Dopo 6 giornate l'inizio di stagione è tutt'altro che da ricordare, visto che i padroni di casa sono penultimi, mentre gli ospiti quartultimi. In vista del derby, analizziamo la carta d'identità di Grasshoppers e Zurigo, ovvero età dei giocatori e provenienza geografica.

Grasshoppers-Zurigo, l'età media delle due squadre

Entrambi i club della città di Zurigo hanno deciso di puntare su un progetto giovane e per questo motivo l'età media delle due rose è molto simile, nonché bassa. Per il Grasshoppers è di 23,1, mentre per lo Zurigo di 23,6. A colpire è soprattutto il basso numero di Over 30, in particolare nei padroni di casa, visto che ne contano solo 2. Di questi, il più anziano è il capitano Amir Abrashi con 36 anni. Negli ospiti sono invece 4, tra cui il portiere 36enne Heinz Linder.
Grasshoppers Zurigo
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Uguale è il numero di under 20, a quota 5. Il premio di giocatore più giovane va però all'attaccante degli ospiti Din Ramic e i suoi 17 anni. È l'unico minorenne delle due rose, ma ancora per poco visto che è nato il 28 dicembre. Per i padroni di casa si contano tre diciottenni, ma è il difensore italiano Pantaleo Creti a essere nato più tardi. Per questi ultimi proprio la difesa è il reparto più giovane, con una media di 22,7 anni. Per lo Zurigo è invece l'attacco con 22.

La nazionalità dei giocatori

Le due rose sono rappresentate entrambe da 13 nazioni diverse, dove primeggia con ampio distacco quella di casa. Il Grasshoppers ha ben 15 calciatori svizzeri in rosa sui 32 totali, mentre lo Zurigo 13 su 30. Per i padroni di casa il secondo Paese più rappresentato è l'Italia, a quota 4, mentre per gli ospiti sono ben cinque a quota 2: Italia, Colombia, Olanda, Germania e Kosovo.

Australia v Curacao - FIFA Series
MELBOURNE, AUSTRALIA - MARCH 31: Livano Comenencia di Curacao si scalda prima della partita tra Australia Socceroos e Curacao all'AAMI Park il 31 marzo 2026 a Melbourne, Australia. (Foto di Robert Cianflone/Getty Images)

A dominare in entrambe le rose sono i giocatori di origine europea (28 nei primi e 24 nei secondi). L'Africa è presente in entrambi i casi con 3 giocatori, mentre cambia il terzo continente rappresentato. Per il Grasshoppers è l'Asia con 1 solo calciatore, mentre per lo Zurigo sono le Americhe con 3. Tra questi c'è anche Livano Comenencia, il difensore di Curaçao autore del primo storico gol della sua nazionale a un Mondiale nella partita contro la Germania del 14 giugno scorso.

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