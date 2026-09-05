La gara è in programma sabato 5 settembre alle ore 20:30 ed è valida per la settima giornata di campionato
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Tra i posticipi che aprono la nuova giornata della Swiss Super League quello più atteso non può essere che il derby tra Grasshoppers e Zurigo. La partita è in programma sabato 5 settembre alle ore 20:30 al Letzigrund. Dopo 6 giornate l'inizio di stagione è tutt'altro che da ricordare, visto che i padroni di casa sono penultimi, mentre gli ospiti quartultimi. In vista del derby, analizziamo la carta d'identità di Grasshoppers e Zurigo, ovvero età dei giocatori e provenienza geografica.
Grasshoppers-Zurigo, l'età media delle due squadreEntrambi i club della città di Zurigo hanno deciso di puntare su un progetto giovane e per questo motivo l'età media delle due rose è molto simile, nonché bassa. Per il Grasshoppers è di 23,1, mentre per lo Zurigo di 23,6. A colpire è soprattutto il basso numero di Over 30, in particolare nei padroni di casa, visto che ne contano solo 2. Di questi, il più anziano è il capitano Amir Abrashi con 36 anni. Negli ospiti sono invece 4, tra cui il portiere 36enne Heinz Linder.
La nazionalità dei giocatoriLe due rose sono rappresentate entrambe da 13 nazioni diverse, dove primeggia con ampio distacco quella di casa. Il Grasshoppers ha ben 15 calciatori svizzeri in rosa sui 32 totali, mentre lo Zurigo 13 su 30. Per i padroni di casa il secondo Paese più rappresentato è l'Italia, a quota 4, mentre per gli ospiti sono ben cinque a quota 2: Italia, Colombia, Olanda, Germania e Kosovo.
A dominare in entrambe le rose sono i giocatori di origine europea (28 nei primi e 24 nei secondi). L'Africa è presente in entrambi i casi con 3 giocatori, mentre cambia il terzo continente rappresentato. Per il Grasshoppers è l'Asia con 1 solo calciatore, mentre per lo Zurigo sono le Americhe con 3. Tra questi c'è anche Livano Comenencia, il difensore di Curaçao autore del primo storico gol della sua nazionale a un Mondiale nella partita contro la Germania del 14 giugno scorso.
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