Questa domenica si apre la quarta giornata della nuova edizione della Nations League e tra le partite più attese c'è quella tra Grecia e Germania. La gara è in programma alle ore 20:45 del 4 ottobre al Toumba Stadium di Thessaloniki. I padroni di casa hanno l'enorme chance di poter quasi ipotecare il passaggio agli spareggi, mentre per gli ospiti è quanto mai fondamentale portare a casa i tre punti per non esserne esclusi. In vista della partita, analizziamo la carta d'identità di Grecia e Germania, ovvero età e club di provenienza dei giocatori.

Grecia-Germania, l'età media delle due squadre

Entrambe le nazionali condividono un progetto giovane, in particolare quella allenata da Jurgen Klopp. Basandosi sui convocati per questa partita, l'dei padroni di casa è diesatti, mentre quella degli ospiti di. Degli 8 Over 30 totali, 7 provengono dalla selezione con capitale Atene, tra cui si trova il più "anziano" della sfida: il 32enne centrocampista del Paok. Per la Germania l'unico trentenne è il difensore del Borussia Dortmund Waldemar Anton.

DORTMUND, GERMANY - AUGUST 29: Konstantinos Karetsas del Borussia Dortmund in azione durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra Borussia Dortmund e Hamburger SV al Signal Iduna Park il 29 agosto 2026 a Dortmund, Germania. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

La stragrande maggioranza dei giocatori convocati per il match ha quindi meno di 30 anni. Anche per il premio di "più giovane della partita" bisogna però guardare in casa ellenica, unica rosa tra le due ad aver convocato per questa sfida degli Under 20. Dei 3 totali, è il fenomeno classe 2007 del Borussia Dortmund Konstantinos Karetsas a essere nato prima. Per il Nationalelf, invece, è il 20enne difensore dello Stoccarda Finn Jeltsch il più giovane.

I club di provenienza dei giocatori

I due Commissari Tecnici hanno pescato soprattutto dai rispettivi campionati nazionali. Per la squadra di Ivan Jovanovic sonosui 28 totali, mentre per quella di Klopp sonosu tutti e 21. Per la Germania quindi il blocco nazionale è numericamente molto più forte rispetto a quello degli avversari, con i restanti 6 giocatori provenienti da Premier League (3),(1, Woltemade), LaLiga (1) e Scozia (1).Nellasono di più i calciatori cheed è proprio questo uno dei motivi del successo di questa nazionale. Ma non è solo il giocare all'estero, ma farlo in alcune delle migliori squadre dei migliori campionati europei. Dalla Premier, per esempio, ne provengono 5 (dove spiccano), mentre dalla Serie A 3 (Douvikas, Koulierakis e Mandas). Da evidenziare anche il blocco portoghese composto da 4 calciatori, guidato dai due attaccanti Pavlidis (Benfica) e Ioannidis (Sporting).