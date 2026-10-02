Tra le partite che sono andate in scena nel corso della giornata di ieri figura anche quella che ha messo di fronte la Grecia e l'Olanda, che ha come commissario tecnico Xavi. Le due selezioni europee, infatti, hanno giocato contro in occasione del terzo turno della Nations League. Presso lo Stadio Toumba situato a Salonicco, l'incontro è terminato 2-2 con i padroni di casa che prima avevano un doppio vantaggio ma, nella seconda frazione di gioco, hanno subito i due gol della Nazionale Olandese. Al termine della sfida, l'allenatore degli Oranje ha rilasciato alcune dichiarazioni con le quali ha voluto assumersi le responsabilità degli errori commessi.

Xavi dopo Grecia-Olanda: "Ho commesso degli errori"

Ieri sera, la Grecia ha sbloccato risultato al minuto 23 grazie alla rete realizzata da. Nel secondo ed ultimo minuto di recupero del primo tempo, l'autore del primo gol ha fornito l'assist che ha permesso adi portare il punteggio sul 2-0. Durante la ripresa, per la precisione al 59', l'Olanda accorcia le distanze sugli sviluppi di un calcio d'angolo: cross die gol di testa realizzato dal capitano e difensore del. Nove minuti dopo gli olandesi avevano pareggiato con, ma ill'ha annullata. Al minuto 89 la squadra allenata da Xavi trova la rete del 2-2 con, exoggi in Arabia Saudita all'

Amsterdam, Olanda - 24 settembre 2026: Xavi Hernandez, allenatore dell'Olanda, da indicazioni ai suoi giocatori dalla linea laterale durante la partita dei gironi di UEFA Nations League 2026/27 tra Olanda e Germania alla Johan Cruijff Arena. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Con questo risultato, la Grecia è prima nel Girone 2 della Lega A della Nations League con sette punti mentre l'Olanda occupa il secondo posto con due punti in meno. Dopo la partita, Xavi ha rilasciato alcune dichiarazioni, con le quale ha ammesso di aver commesso degli errori. Le parole dell'ex calciatore ed allenatore del Barcellona a NOS: "Non sono mai soddisfatto quando ottengo un pareggio. Il primo tempo è stato pessimo e ho commesso degli errori. Forse, a causa dei troppi cambi, ho confuso i giocatori. Non abbiamo sfruttato gli spazi. All'intervallo serviva calma ed eravamo tutto delusi".