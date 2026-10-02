Le dichiarazioni del commissario tecnico degli Oranje
Il re dei Paesi Bassi fa visita all'Olanda: che festa per la cinquina alla Svezia
Tra le partite che sono andate in scena nel corso della giornata di ieri figura anche quella che ha messo di fronte la Grecia e l'Olanda, che ha come commissario tecnico Xavi. Le due selezioni europee, infatti, hanno giocato contro in occasione del terzo turno della Nations League. Presso lo Stadio Toumba situato a Salonicco, l'incontro è terminato 2-2 con i padroni di casa che prima avevano un doppio vantaggio ma, nella seconda frazione di gioco, hanno subito i due gol della Nazionale Olandese. Al termine della sfida, l'allenatore degli Oranje ha rilasciato alcune dichiarazioni con le quali ha voluto assumersi le responsabilità degli errori commessi.
Xavi dopo Grecia-Olanda: "Ho commesso degli errori"Ieri sera, la Grecia ha sbloccato risultato al minuto 23 grazie alla rete realizzata da Fotis Ioannidis. Nel secondo ed ultimo minuto di recupero del primo tempo, l'autore del primo gol ha fornito l'assist che ha permesso a Giorgos Masouras di portare il punteggio sul 2-0. Durante la ripresa, per la precisione al 59', l'Olanda accorcia le distanze sugli sviluppi di un calcio d'angolo: cross di Joey Veerman e gol di testa realizzato dal capitano e difensore del Liverpool Virgil van Dijk. Nove minuti dopo gli olandesi avevano pareggiato con Denzel Dumfries, ma il VAR l'ha annullata. Al minuto 89 la squadra allenata da Xavi trova la rete del 2-2 con Tijjani Reijnders, ex Milan e Manchester City oggi in Arabia Saudita all'Al-Qadsiah.
Con questo risultato, la Grecia è prima nel Girone 2 della Lega A della Nations League con sette punti mentre l'Olanda occupa il secondo posto con due punti in meno. Dopo la partita, Xavi ha rilasciato alcune dichiarazioni, con le quale ha ammesso di aver commesso degli errori. Le parole dell'ex calciatore ed allenatore del Barcellona a NOS: "Non sono mai soddisfatto quando ottengo un pareggio. Il primo tempo è stato pessimo e ho commesso degli errori. Forse, a causa dei troppi cambi, ho confuso i giocatori. Non abbiamo sfruttato gli spazi. All'intervallo serviva calma ed eravamo tutto delusi".
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