Mai una partita nelle categorie giovanili, l'attaccante dell'AZ ha ripagato la fiducia di Xavi con una doppietta la suo esordio dal 1' e ora non vuole fermarsi
Il re dei Paesi Bassi fa visita all'Olanda: che festa per la cinquina alla Svezia
Come diceva William Shakespeare "l'occasione bussa solo una volta" ed è proprio in quel momento che bisogna essere bravi a sfruttarla altrimenti difficilmente potrà tornare. Ebbene, Mexx Meerdink l'ha sfruttata non solo bene ma alla perfezione. Attaccante dell'Olanda, classe 2003, è stato lanciato da Xavi nella sfida dello scorso giovedì contro la Germania ma domenica contro la Serbia ha vissuto un momento magico che potrebbe dare una svolta definitiva alla sua carriera: doppietta all'esordio dal 1'.
Meerdink, l'attaccante sconosciuto che Xavi ha fatto esordire con l'OlandaXavi Hernández ha già dimostrato durante la sua esperienza sulla panchina del Barcellona di non esitare a dare opportunità ai giovani giocatori che ritiene pronti. Lo ha fatto con Lamine Yamal, Fermín López e Pau Cubarsí, tra gli altri, e ora sta facendo lo stesso con l'Olanda. L'ex centrocampista blaugrana, come ricordiamo, ha preso la guida degli Oranje lo scorso agosto succedendo a Ronald Koeman. Il suo esordio lo ha visto strappare un punto importante contro la Germania nei minuti finali (1-1) ed è proprio nella sfida contro i tedeschi che il tecnico spagnolo ha lanciato la sua ultima "scoperta": Mexx Meerdink.
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Cresciuto nel settore giovanile dell'AZ, il 5 aprile 2022 Meerdink ha firmato il suo primo contratto professionistico con i Kaaskoppen. Dopo una stagione in prestito con il Vitesse, nel 2024 il 23 enne è diventato titolare nel club biancorosso è ad oggi il suo score parla di 94 presenze e 26 reti. Numeri forse non proprio da grande attaccante ma quanto è bastato per convincere Xavi a lanciarlo nel calcio dei grandi e chissà che non sia l'inizio di una nuova carriera.
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