Come diceva William Shakespeare "l'occasione bussa solo una volta" ed è proprio in quel momento che bisogna essere bravi a sfruttarla altrimenti difficilmente potrà tornare. Ebbene, Mexx Meerdink l'ha sfruttata non solo bene ma alla perfezione. Attaccante dell'Olanda, classe 2003, è stato lanciato da Xavi nella sfida dello scorso giovedì contro la Germania ma domenica contro la Serbia ha vissuto un momento magico che potrebbe dare una svolta definitiva alla sua carriera: doppietta all'esordio dal 1'.

Meerdink, l'attaccante sconosciuto che Xavi ha fatto esordire con l'Olanda

Xavi Hernández

ha già dimostrato durante la sua esperienza sulla panchina del

Barcellona

di non esitare a dare opportunità ai giovani giocatori che ritiene pronti. Lo ha fatto con Lamine

Yamal,

Fermín

López

e Pau

Cubarsí

, tra gli altri, ​​e ora sta facendo lo stesso con

l'

Olanda.

Koeman. Il suo esordio lo ha visto strappare un punto importante contro la Germania nei minuti finali (1-1) ed è proprio nella sfida contro i tedeschi che il tecnico spagnolo ha lanciato la sua ultima "scoperta": Mexx L'ex centrocampista blaugrana, come ricordiamo, ha preso la guida degli Oranje lo scorso agosto succedendo a Ronald. Il suo esordio lo ha visto strappare un punto importante contro lanei minuti finali (1-1) ed è proprio nella sfida contro i tedeschi che il tecnico spagnolo ha lanciato la sua ultima "scoperta": Mexx Meerdink

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Per l'attaccante dell', classe 2003, si trattava dell'esordio assoluto con la maglia Oranje dato che recentemente non ha mai disputato una partita con le categorie giovanili. Nessun problema. Xavi ha creduto nelle sue qualità e la fiducia gli è stata ripagata come meglio non poteva sperare: una doppietta contro laall'esordio dal 1'. Una prestazione semplicemente incredibile che il tecnico spagnolo non ha potuto fare a meno di elogiare: "Mexx è un giocatore che lavora incredibilmente sodo e capisce come vogliamo giocare", ha dichiarato al termine della partita.

AMSTERDAM, PAESI BASSI - 24 SETTEMBRE: Guus Til (Paesi Bassi) colpisce di testa verso la porta durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Paesi Bassi e Germania, disputata il 24 settembre 2026 ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Cresciuto nel settore giovanile dell'AZ, il 5 aprile 2022 Meerdink ha firmato il suo primo contratto professionistico con i Kaaskoppen. Dopo una stagione in prestito con il Vitesse, nel 2024 il 23 enne è diventato titolare nel club biancorosso è ad oggi il suo score parla di 94 presenze e 26 reti. Numeri forse non proprio da grande attaccante ma quanto è bastato per convincere Xavi a lanciarlo nel calcio dei grandi e chissà che non sia l'inizio di una nuova carriera.