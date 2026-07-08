L'ex Atletico Madrid pronto per l'avventura in MLS: "Inizia un nuovo capitolo, non vedo l'ora di affrontare di nuovo Messi e De Paul"
Orlando City, Griezmann saluta i tifosi: "Ci vediamo in estate"
Antoine Griezmann si lascia alle spalle il suo passato all'Atletico Madrid, ma porta con sé un pezzo di Spagna. Nella giornata di ieri, infatti, l'attaccante francese, ora in maglia Orlando City, è stato ufficialmente presentato dal club statunitense in un grande evento mediatico e, con grande entusiasmo, ha subito parlato della possibilità di tornare ad affrontare Lionel Messi.
Le prime parole di Griezmann in maglia Orlando CityDurante la sua presentazione, Antoine Griezmann si è subito definito entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della sua carriera: "Oggi inizia un nuovo capitolo del mio viaggio alla scoperta degli Stati Uniti, per sentirli, viverli e godermeli attraverso il gioco. Un nuovo capitolo si apre in Florida con l'Orlando City".
Successivamente, Le Petit Diable ha caricato tifosi e club dichiarando: "Per me sarà una nuova sfida, una nuova squadra e proseguirò il desiderio di continuare a inseguire il mio sogno, insieme a tutti voi, perché il calcio è uno sport di squadra. Ora tocca a noi scrivere insieme il prossimo capitolo".
"Sarà una gioia giocare di nuovo contro Messi"Successivamente, Grizmann ha parlato anche del direttore sportivo dell'Orlando City, Ricardo Moreira, affermando quanto sia stato positivo il loro primo incontro: "È stato incredibile. Era così ben preparato, così accuratamente informato, che siamo usciti dall'incontro e sapevo già tutto della squadra, del club e dei tifosi"
A night we’ll never forget pic.twitter.com/QB44NAjU5B— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) July 8, 2026
Infine, l'ex attaccante dell'Atletico Madrid ha commentato positivamente la possibilità di riaffrontare Messi e De Paul (entrambi all'Inter Miami) in MLS, due care conoscenze dalla sua esperienza in Liga: "Sarà una gioia affrontare di nuovo Leo (Messi) e Rodrigo (De Paul)".
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