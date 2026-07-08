Antoine Griezmann si lascia alle spalle il suo passato all'Atletico Madrid, ma porta con sé un pezzo di Spagna. Nella giornata di ieri, infatti, l'attaccante francese, ora in maglia Orlando City, è stato ufficialmente presentato dal club statunitense in un grande evento mediatico e, con grande entusiasmo, ha subito parlato della possibilità di tornare ad affrontare Lionel Messi.

Le prime parole di Griezmann in maglia Orlando City

Durante la sua presentazione,si è subito definito entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della sua carriera: "Oggi inizia un nuovo capitolo del mio viaggio alla scoperta degli, per sentirli, viverli e godermeli attraverso il gioco. Un nuovo capitolo si apre incon l'Orlando City".

MADRID, SPAGNA - 17 MAGGIO: Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid viene sollevato dai compagni di squadra durante un tributo post-partita in suo onore dopo la partita di LaLiga EA Sports tra Atletico Madrid e Girona FC al Riyadh Air Metropolitano il 17 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Successivamente, Le Petit Diable ha caricato tifosi e club dichiarando: "Per me sarà una nuova sfida, una nuova squadra e proseguirò il desiderio di continuare a inseguire il mio sogno, insieme a tutti voi, perché il calcio è uno sport di squadra. Ora tocca a noi scrivere insieme il prossimo capitolo".

"Sarà una gioia giocare di nuovo contro Messi"

Successivamente, Grizmann ha parlato anche del direttore sportivo dell'Orlando City, Ricardo Moreira, affermando quanto sia stato positivo il loro primo incontro: "È stato incredibile. Era così ben preparato, così accuratamente informato, che siamo usciti dall'incontro e sapevo già tutto della squadra, del club e dei tifosi"

A night we’ll never forget pic.twitter.com/QB44NAjU5B — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) July 8, 2026

Infine, l'ex attaccante dell'Atletico Madrid ha commentato positivamente la possibilità di riaffrontare Messi e De Paul (entrambi all'Inter Miami) in MLS, due care conoscenze dalla sua esperienza in Liga: "Sarà una gioia affrontare di nuovo Leo (Messi) e Rodrigo (De Paul)".