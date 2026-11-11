C'è una club che, in questo inizio di Premier League, sta lasciando tutti a bocca aperta. Si tratta del Brighton, allenato dal 33enne tedesco Fabian Hurzeler che, dopo dieci giornate, si trova al secondo posto in classifica, alle spalle dei campioni d'Inghilterra in carica dell'Arsenal. I Seagulls giocano un calcio verticale, dirompente e assolutamente moderno, a tal punto da essere la formazione con più gol in campionato (ben 26) e la seconda miglior difesa, con 7 reti incassate. Gran parte del merito, in questi casi, è del centrocampo, il cuore di una squadra, in cui spicca il 35enne Pascal Gross che, nell'ultimo turno, ha sancito un record storico.

Gross: il faro del centrocampo con il vizio del gol

Nel 4-2-3-1 di, il centrocampista exagisce nei due mediani insieme al classe 2005 spagnolo. Una posizione che, sulla carta, dovrebbe portarlo prima a sventare i gol e, poi, a farli. Invece, la grandezza del tedesco 35enne sta proprio nella sua abilità di essere estremamente completo, beneficiando di una seconda giovinezza grazie al gioco corale impostato dal suo quasi coetaneo allenatore.

BRIGHTON, ENGLAND - NOVEMBER 08: Pascal Gross del Brighton & Hove Albion segna il secondo gol della sua squadra dal dischetto durante la partita di Premier League 2026/27 tra Brighton & Hove Albion e Brentford all’American Express Stadium l’8 novembre 2026 a Brighton, Inghilterra. (Photo by Naomi Baker/Getty Images)

In questo primo scorcio di Premier League ha già servito i compagni in quattro occasioni, trovando anche la via della rete altrettante volte contro Chelsea, Coventry, Arsenal e Brentford. Un bottino che lo piazza di diritto tra i migliori centrocampisti dell'intero campionato, puntando, altresì, alla personale migliore stagione mai fatta in carriera: la 2022/23 con 9 gol e 8 assist sotto la guida di Roberto De Zerbi.

🇩🇪🥇 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Pascal Groß (35) has now equalled Mesut Özil for the most goal contributions by a German player in the Premier League! ✅



Both Groß and Özil have 87 goal contributions in the top tier of English football. ✨🤝 pic.twitter.com/RbVzjTZ3no — EuroFoot (@eurofootcom) November 11, 2026

Eguagliato Ozil