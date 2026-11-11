Il centrocampista del Brighton ha eguagliato il record di una leggenda come Mesut Ozil

Marco Esposito
Brighton &amp; Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27

Il Brighton festeggia con i tifosi i 125 anni e la vittoria contro l'Arsenal

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C'è una club che, in questo inizio di Premier League, sta lasciando tutti a bocca aperta. Si tratta del Brighton, allenato dal 33enne tedesco Fabian Hurzeler che, dopo dieci giornate, si trova al secondo posto in classifica, alle spalle dei campioni d'Inghilterra in carica dell'Arsenal. I Seagulls giocano un calcio verticale, dirompente e assolutamente moderno, a tal punto da essere la formazione con più gol in campionato (ben 26) e la seconda miglior difesa, con 7 reti incassate. Gran parte del merito, in questi casi, è del centrocampo, il cuore di una squadra, in cui spicca il 35enne Pascal Gross che, nell'ultimo turno, ha sancito un record storico.

Sunderland v Brighton &amp; Hove Albion - Premier League 2026/27

Gross: il faro del centrocampo con il vizio del gol

Nel 4-2-3-1 di Hurzeler, il centrocampista ex Borussia Dortmund agisce nei due mediani insieme al classe 2005 spagnolo Andres. Una posizione che, sulla carta, dovrebbe portarlo prima a sventare i gol e, poi, a farli. Invece, la grandezza del tedesco 35enne sta proprio nella sua abilità di essere estremamente completo, beneficiando di una seconda giovinezza grazie al gioco corale impostato dal suo quasi coetaneo allenatore.

Brighton &amp; Hove Albion v Brentford - Premier League 2026/27
BRIGHTON, ENGLAND - NOVEMBER 08: Pascal Gross del Brighton & Hove Albion segna il secondo gol della sua squadra dal dischetto durante la partita di Premier League 2026/27 tra Brighton & Hove Albion e Brentford all’American Express Stadium l’8 novembre 2026 a Brighton, Inghilterra. (Photo by Naomi Baker/Getty Images)

In questo primo scorcio di Premier League ha già servito i compagni in quattro occasioni, trovando anche la via della rete altrettante volte contro Chelsea, Coventry, Arsenal e Brentford. Un bottino che lo piazza di diritto tra i migliori centrocampisti dell'intero campionato, puntando, altresì, alla personale migliore stagione mai fatta in carriera: la 2022/23 con 9 gol e 8 assist sotto la guida di Roberto De Zerbi.

Eguagliato Ozil

Grazie al 2-0 siglato dal dischetto con cui ha chiuso anticipatamente l'ultima sfida di Premier League contro il Brentford, Pascal Gross ha toccato quota 87 fra gol e assist nel massimo campionato inglese. Numeri altissimi considerando la posizione occupata in campo e la squadra con cui ha giocato in ben nove stagioni, inclusa questa. Con ancora più di metà partite da disputare, il centrocampista del Brighton ha raggiunto Mesut Ozil come giocatore tedesco con più G+A sommati nella storia della Premier. L'ex fantasista dell'Arsenal riuscì ad arrivare a questa somma in otto annate, ma è solo questione di tempo prima che Gross lo superi definitivamente.

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