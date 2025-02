Manchester City, Guardiola: “Dobbiamo tornare a giocare la Champions l’anno prossimo”

Big match in Premier League per il Manchester City che affronterà la capolista Liverpool all'Etihad Stadium. Un banco di prova importante per i ragazzi allenati da Pep Guardiola dopo l'eliminazione in Champions League per mano del Real Madrid. Citizens che provengono da un periodo tutto sommato positivo in campionato con 10 punti nelle ultime 5 partite e una sola sconfitta, pesante, contro l'Arsenal per 5-1. Obiettivo che rimane quello di risalire quante più posizioni e restare nelle top 4 che consentirebbe l'accesso alla prossima Champions.

Manchester City, le parole di Guardiola

Pep Guardiola ha analizzato l'eliminazione di mercoledì, snobbando un po' gli avversari: "Siamo in un momento tutto sommato positivo. Tolto il Real Madrid, ho sempre avuto la sensazione di potercela giocare con chiunque in Champions League. Nella stagione precedente eravamo in una situazione migliore per tanti aspetti, questa volta non siamo riusciti a passare il turno e accettiamo la realtà. Abbiamo i due difensori centrali fuori per due mesi in un periodo fondamentale per noi. Ci sarebbero serviti molto in campionato, ci siamo comportati bene anche quando abbiamo perso 5-1 contro l'Arsenal. L'obiettivo deve essere quello di centrare la qualificazione alla competizione giocata mercoledì".