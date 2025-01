Il manager del Pep Guardiola si è espresso così a BBC Match of the Day in seguito alla partita contro il Chelsea: "Ultimamente abbiamo faticato ed è stata una stagione dura, dura. La maggior parte dei giocatori è qui da otto o nove anni e non cambierò idea su di loro in due mesi. Dobbiamo renderci conto che non è abbastanza quello che stiamo facendo. Chiedo loro di fare un passo avanti e lo abbiamo fatto. Abbiamo creato abbastanza occasioni per segnare gol e alla fine sono davvero contento per la vittoria."