Bernardo Silva via dal City a fine stagione? Guardiola dice di non sapere ed elogia il suo uomo.

Federico Iezzi Collaboratore 10 aprile - 16:11

Le voci si fanno sempre più insistenti e ormai sembra quasi certo che Bernardo Silva lascera il Manchester City alla fine di questa stagione. Il portoghese, arrivato nel 2017, è una delle colonne della squadra di Guardiola. Oggi, interrogato dalla stampa sul futuro del giocatore, il tecnico ha commentato: "Non lo so. Gli ho detto che avrei dovuto essere la prima persona a cui l'avrebbe detto, e non ha ancora detto una parola. Non so se ha già preso una decisione".

Bernardo Silva saluterà il Manchester City? — Sembra sia incerto il futuro di Guardiolasulla panchina del City, ma, allo stesso, tempo i tifosi dei Citizens si chiedono se il loro capitano, Bernardo Silva, se ne andrà. Arrivato nel 2017, dopo una stagione spaziale in cui guidò il Monaco alla vittoria della Ligue One, il portoghese è diventato uno dei giocatori fondamentali nel ciclo vincente di Guardiola in questi anni con la squadra inglese. Oggi, i giornalisti hanno chiesto al tecnico qualche novità sul futuro del calciatore. Lui, però, ha evitato di esporsi troppo: "Non so cosa stia succedendo. Gli chiesto un mese fa di essere la prima persona a cui lo avrebbe detto, ma non ha ancora detto una parola. Ho scherzato con lui e ho detto che meritavo di saperlo per primo, ma non ha pronunciato parola a riguardo".

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Guardiola: "Spero resti e chiuda la sua carriera qui" Guardiola ha poi elogiato il calciatore. Silva, del resto, è un giocatore poco appariscente ma sempre presente. E sempre fondamentale per la squadra con le sue prestazioni e la sua classe. Lo ha spiegato Pep stesso, parlando con i giornalisti: "Non è il più alto e nemmeno il più muscoloso. Non segna 50 gol a stagione e non fornisce 50 assist. Però ha quel fuoco dentro. È sempre presente nei momenti più difficili e sui palcoscenici più importanti".

L'allenatore dei Citizens ha ammesso poi l'importanza che Silva ha avuto in questi anni e ha dichiarato che spera rimanga nel club: "Per noi è stato un acquisto incredibile. Mi piacerebbe tantissimo che lui rimanesse qui e magari che chiudesse la sua carriera con questo club. Non so cosa farà: è una sua decisione".