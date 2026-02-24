L'amore è complicato e guai a sottovalutarlo. Per saperne di più potete chiedere informazioni al povero Derrikson Quiros, mediano di sostanza del Xelaju, squadra che milita nella Serie A del Guatemala. A parlare di lui non è però per le sue prestazioni sportive, bensì una proposto di matrimonio durata solo... tre giorni.
Derrikson l'aveva pensata in grande, domenica scorsa infatti, dopo la vittoria dei suoi, con uno stadio discretamente pieno ha sorpreso la sua fidanzata, facendole la proposta di matrimonio sul terreno di gioco, tra gli applausi del pubblico. Una storia da film, qualcuno potrebbe dire, beh, "da film" la possiamo ancora considerare, forse più tragico per il povero centrocampista.
Infatti, nella giornata di ieri, il calciatore, con una storia pubblicata sui propri canali social ha annunciato la separazione dalla sua futura moglie: "Si.. la mia relazione è finita. E' stata una situazione personale molto pesante, ma soprattutto difficile. Però voglio gestirla col massimo del rispetto e della maturità. Non voglio parlare male di lei, ne tantomeno voglio entrare nei dettagli della vicenda. Questa relazione è stata molto importante per me e custodisco con cura tutti i bei ricordi. Ora però sono focalizzato sulla mia carriera, sulla mia squadra e sulla voglia di continuare a crescere come persona. Apprezzo l'appoggio delle tante persone che mi sono state vicine, ci rivediamo in campo".
Una vicenda che è diventata viralissima sui social, il povero Quiros ha sicuramente ricevuto tanto affetto e appoggio, ma la figura resterà...storica. Per ora, vi consigliamo di non parlare di matrimonio con lui.
