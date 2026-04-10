Guido Icardi confessa in tv la rottura decennale con il fratello Mauro. Sotto accusa il troppo successo e l'influenza di Wanda Nara, che lo avrebbe isolato. L'ammissione cinica del fratello minore.

Francesco Intorre 10 aprile - 12:55

Mauro Icardi, in particolar modo durante la relazione con Wanda Nara, ha mantenuto un carattere particolare che lo ha portato a litigare con diverse persone. Tra queste è presente anche Guido Icardi, suo fratello minore. Il loro rapporto è, da anni, caratterizzato da una profonda e insanabile frattura. Una rottura che è tornata in auge durante un'intervista nel programma argentino 'La mañana con Moria' condotto da Moria Casán, in cui è intervenuto lo stesso Guido. Secondo il fratello minore, a rovinare tutto sono state le dinamiche familiari ambigue, ma ad aver influito maggiormente sono stati, come spesso accade in questi casi, i soldi e l'eccessivo successo. "Quello che ha cambiato Mauro è stato il successo nel calcio e i tanti soldi che ha guadagnato. Venivamo da umili origini. Eravamo molto poveri. Abbiamo persino vissuto nel garage di una società calcistica", ha ammesso amaramente il fratello di Maurito.

L'ombra di Wanda e i soldi che dividono — Le divergenze tra i due sono diventate pubbliche proprio nel momento in cui Mauro è cambiato radicalmente, ovvero nel momento clou della relazione con Wanda Nara. Guido in quegli anni usava i social per lanciare accuse pesantissime, sostenendo che la cognata avesse allontanato Mauro dalla famiglia d'origine. Nel corso del tempo, ha più volte definito il legame inesistente, accusando senza mezzi termini Wanda di aver trasformato Mauro e di averlo deliberatamente isolato dagli affetti. Secondo Guido, l'esplosione della carriera dell'attaccante ha creato un divario incolmabile: "Ora è cresciuto così tanto economicamente e socialmente che è a un altro livello", ha sentenziato in diretta.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

10 anni di silenzio e la confessione shock — Questa rottura, a detta dello stesso Guido Icardi, dura ormai ininterrottamente da 10 anni. A tutto questo si aggiunge anche un progetto lavorativo andato in fallimento che ha lasciato strascichi amari. I due avevano in programma di lanciare insieme un marchio di abbigliamento, ma Mauro non si è fatto più sentire. "Abbiamo parlato di lanciare un nostro marchio, ma all'improvviso è stato tutto dimenticato. Mi chiedevo spesso quando sarebbe tornato, ma no, si stava allontanando sempre di più", ha ricordato con rammarico.

Tuttavia, il momento più spiazzante dell'intervista è arrivato quando Guido ha replicato a chi lo accusa di sfruttare la fama del fratello per mero opportunismo, lasciandosi andare a una confessione a dir poco cinica: "Non è una questione personale con me. Se la sta prendendo con tutta la famiglia. Si sta allontanando, non lo capirò mai, non possiamo farci niente ma la visibilità mi fa bene. Ovunque vada, sono il fratello di Mauro". Ha infine chiosato: "Quello che sto divulgando sono cose di dominio pubblico, come il fatto che siamo estranei da tempo, è una cosa che tutti sanno e di cui posso parlare sui social media".