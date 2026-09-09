Erling Haaland non ha bisogno di presentazioni, e ieri ha dimostrato ancora una volta di essere il miglior attaccante in circolazione. Il nuovo Manchester City, che quest'estate ha visto andare via molti dei protagonisti dell'era Guardiola, ha esordito ieri sera in Champions League in casa del Porto di Francesco Farioli con una vittoria arrivata grazie al solito Haaland: primo gol arrivato di testa su un cross chirurgico del nuovo arrivato Enzo Fernandéz, il secondo un piattone di destro (suo piede debole) al secondo palo che ha chiuso definitivamente i giochi.

Adesso il norvegese, al quinto anno nei Citizens, è diventato il terzo miglior marcatore della storia del club, entrando maggiormente nella storia di questo sport. Di questo passo, raggiungerà Sergio Aguero entro 2 stagioni complete. A elogiarlo dopo questa prestazione è stato Jamie Carragher, opinionista per Sky Sports ed ex difensore del Liverpool.

Le parole di Carragher su Haaland

Mentre l'attaccante norvegese continua ad aggiornare i suoi numeri, l'opinionista inglese prevede ciò che molti già pensano: questo gigante. In questo momento, a, Haaland ha già segnatosolo nei club, mentre con la Norvegia ha l'incredibile dato di. Numeri incredibili, maprese in causa da Carragher.

PORTO, PORTOGALLO - 08 SETTEMBRE: Erling Haaland del Manchester City festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita della prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Porto e Manchester City all'Estadio do Dragao l'08 settembre 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Dopo la vittoria di ieri, l'ex difensore ha parlato ai microfoni di CBS Sports, iniziando proprio parlando di come secondo lui è difficile pensare che non riesca a raggiungere le 1000 reti: "Non riesco proprio a immaginare Haaland senza raggiungere quota 1000 gol".

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Ha continuato dicendo di non aver mai visto nulla del genere: "in termini di gol e numeri, e succede in ogni partita, ma".

Continua mettendo a paragone la situazione con altri attaccanti: "Ha appena segnato due gol in trasferta in Champions League e per qualsiasi altro attaccante sarebbe stata una serata straordinaria, ma non per lui. Per Erling sembra una serata come tante altre".

Infine si è spinto fino a immaginare per Haaland un traguardo quasi impensabile, sottolineando come il norvegese abbia tutte le caratteristiche per riscrivere i record realizzativi della storia del calcio: "Non riesco proprio a immaginarmi come non possa diventare il miglior marcatore di tutti i tempi".

Per raggiungere quota 1000 gol in carriera quindi, Haaland dovrebbe realizzarne altri 634 prima del ritiro. Numeri enormi, che diventerebbero ancora più impressionanti considerando un'eventuale permanenza ai massimi livelli per altri dieci anni: in quel caso, l'attaccante del City dovrebbe mantenere una media di circa 63,4 gol a stagione.