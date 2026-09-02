Non si fermano le denunce per razzismo dopo Lione-Le Havre. Una madre ha raccontato di un aggressione nei confronti del figlio diciassettenne.

Francesco Di Chio
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Il post partita di Lione-Le Havre continuerà a fare notizia. Un politico locale ha già infatti denunciato degli episodi di razzismo nei suoi confronti. Ma non sono gli unici. La mamma di un diciassettenne ha infatti raccontato attraverso i suoi social di aver quasi perso suo figlio in seguito a degli episodi di violenza, anch'essi a sfondo razzista.

Lione-Le Havre, episodi di razzismo

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LIONE, FRANCIA – 27 APRILE 2010: I tifosi del Lione sostengono la propria squadra durante la semifinale di ritorno della UEFA Champions League tra l'Olympique Lione e il Bayern Monaco, disputata allo Stade de Gerland il 27 aprile 2010 a Lione, in Francia. (Foto di Jamie McDonald/Getty Images)
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Ennesimi episodi di violenza nel calcio francese. Una piaga che non sembra volersi fermare, come confermato dalla partita tra Lione e Le Havre. Dopo la denuncia di un politico, che ha affermato di essere stato vittima di atti violenti e discriminatori, è arrivata un'altra accusa. La mamma di un ragazzo di 17 anni ha infatti raccontato come suo figlio, di ritorno a casa, sia stato assalito e malmenato da un gruppo di tifosi.

L'episodio si sarebbe verificato intorno alle 20 di Sabato 29 Agosto, poco prima del fischio di inizio del match di Ligue 1 terminato 1 a 1. Come riportato da Le Progres, quotidiano francese, il giovane si trovava nei paraggi del Groupama Stadium ma non per la partita. Il ragazzo infatti era di ritorno a casa dopo una partita di futsal con i suoi amici, quando un gruppo di tifosi - incappucciati ed armati - ha iniziato ad insultare lui ed i suoi amici, prima di passare alla violenza fisica.

"È stato linciato davanti allo stadio"

Lo stesso quotidiano ha intervistato la madre di uno dei giovani presenti, che ha raccontato l'episodio. Secondo la donna i tifosi prima avrebbero insultato i ragazzi: "Neri, arabi, vi uccideremo". Per poi passare all'aggressione vera e propria. "Sono scappati, ma uno dei ragazzi non è riuscito a sfuggire. Lo hanno linciato davanti allo stadio, prendendolo a calci e pugni".

Al coro si è aggiunta la madre del ragazzo vittima delle violenze, che sul proprio profilo Facebook ha denunciato l'accaduto. "Hanno quasi ucciso mio figlio, lo hanno massacrato. Non augurerei a nessuno di vedere il proprio figlio in queste condizioni; ha bisogno di un intervento di chirurgia facciale". Il ragazzo è stato portato in ospedale con lividi, tagli, mascella e naso rotti, ed una prognosi di 30 giorni.

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