Dopo il pareggio tra Lione e Le Havre, la serata al Groupama Stadium è stata segnata da un episodio di violenza fuori dall'impianto. Una politica locale e il suo compagno hanno infatti denunciato un'aggressione, che, secondo quanto raccontato, avrebbe avuto anche un movente razzista. Il Lione ha deciso di intervenire.

L'aggressione dopo Lione-Le Havre

I fatti, secondo la stampa francese, sarebbero avvenuti nella notte tra, dopo il match di Ligue 1 tra, terminato 1-1., consiglieredi Rillieux-la-Pape, ha raccontato sui social di essere stata aggredita insieme al compagno mentre raggiungevano la loro automobile. Secondo la sua denuncia mediatica, i due sarebbero stati avvicinati da un gruppo di persone, identificati come, e insultati cone.

Il compagno, sempre secondo quanto raccontato dalla rappresentante eletta dell'opposizione di sinistra, sarebbe stato colpito ripetutamente, mentre lei sarebbe intervenuta per aiutarlo e a sua volta aggredita. Bouchedda, inoltre, riferisce di aver riportato una frattura al polso, mentre ad entrambi sarebbero stati prescritti 15 giorni di incapacità totale al lavoro, secondo la valutazione medico-legale francese.

La politica ha denunciato l'assenza di forze dell'ordine e di personale di sicurezza nel momento dell'aggressione, ma la Prefettura del Rodano ha però precisato che i fatti si sarebbero verificati all'esterno dello stadio e dopo la conclusione del dispositivo di sicurezza, racconta la stampa francese.

DECINES-CHARPIEU, FRANCIA - 29 GENNAIO: Giocatori, tifosi e funzionari della partita osservano un minuto di silenzio in memoria dei tifosi del PAOK FC che hanno perso la vita in un incidente prima della partita di UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8 tra Olympique Lyonnais e PAOK FC allo stadio OL il 29 gennaio 2026 a Decines-Charpieu, Francia. (Foto di Pauline Figuet/Getty Images)

L'OL risponde: c'è il comunicato ufficiale

Ilha regnato nella giornata di ieri, lunedi 31 agosto, con un, condannando fermamente: "Il club dimostra una tolleranza zero nei confronti della violenza, del razzismo, del sessismo e di tutte le discriminazioni, e prenderà tutte le misure necessarie per escludere in modo permanente dal suo stadio le persone coinvolte", ha scritto il club francese, sottolineando la "totale disposizione alle autorità e della giustizia, per fornire qualsiasi aiuto durante le indagini in corso". La vicenda è perciò ora nelle mani degli, con le accuse diche dovranno essere accertate nell'ambito dell', mentre il club avrebbe già avviato una verifica interna.