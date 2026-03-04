L'accusa

La condanna risale a dei fatti del 2020, un anno dopo il suo trasferimento (per 80 milioni di sterline) dal Leicester al Manchester United mentre il calciatore era in vacanza con la sua famiglia a Mykonos. Secondo i legali del difensore inglese tutto sarebbe iniziato poichè due albanesi avrebbero iniettato delle sostanze in un drink che stava bevendo la sorella del calciatore. Il calciatore con atlri familiari avrebbe caricato la sorella su un taxi per portarla in ospedale ma il taxi anzichè verso il pronto soccorso si sarebbe diretto vero la sede della polizia, dove si sarebbe scatenata una rissa tra i Maguire e le forze armate greche. Da li la prima accusa di 21 mesi e 10 giorni, sospesa con la condizionale.