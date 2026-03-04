Poco prima del match contro il Newcastle United, Harry Maguireha ricevuto una condanna per 15 mesi in quanto colpevole di lesioni non gravi, resistenza a pubblico ufficiale e tentativo di corruzione in Grecia.
LA CONDANNA
Harry Maguire condannato a 15 mesi poche ore prima della partita del Manchester United
L'accusa—
La condanna risale a dei fatti del 2020, un anno dopo il suo trasferimento (per 80 milioni di sterline) dal Leicester al Manchester United mentre il calciatore era in vacanza con la sua famiglia a Mykonos. Secondo i legali del difensore inglese tutto sarebbe iniziato poichè due albanesi avrebbero iniettato delle sostanze in un drink che stava bevendo la sorella del calciatore. Il calciatore con atlri familiari avrebbe caricato la sorella su un taxi per portarla in ospedale ma il taxi anzichè verso il pronto soccorso si sarebbe diretto vero la sede della polizia, dove si sarebbe scatenata una rissa tra i Maguire e le forze armate greche. Da li la prima accusa di 21 mesi e 10 giorni, sospesa con la condizionale.
La nuova condanna per Maguire—
Come spesso accade, il procedimento contro Maguire è durato molto più del previsto. Partito nel 2020, il caso si è trascinato per anni con il processo rinviato ben quattro volte. Durante tutto questo periodo al calciatore è stato offerto di trovare un accordo economico per ridurre la condanna, ma l'inglese ha sempre rifiutato poichè fermamente convinto della sua innocenza. Fino ad arrivare all'ultimo processo, nel quale è stata sancita la nuova pena per il calciatore: 15 mesi di reclusione.
Il difensore, che da poco è rientrato abitualmente nei titolari sotto la guida di Michael Carrick, dovrebbe regolarmente scendere in campo contro il Newcastle (Martedì 4 Marzo, ore 21:15), poichè la condanna è sospesa con la condizionale. Il calciatore britannico proverà a lasciarsi alle spalle la questione quando scenderà in campo con i Red Devils, che hanno bisogno di lui in un momento molto delicato della stagione.
