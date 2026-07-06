Il grande successo sul Messico e la qualificazione ai Quarti rischiano di lasciare un retrogusto amaro all'Inghilterra. Nel clima di festa in seguito al trionfo sul campo, Jordan Henderson è rimasto vittima di un infortunio che potrebbe seriamente compromettere il suo Mondiale.

Henderson scavalca un cartellone e cade: la ricostruzione

Doveva essere una serata di pura gioia per l', capace di conquistare i Quarti di finale al termine di una sfida intensa vinta 3-2 contro ilallo Stadio Azteca. Invece, pochi minuti dopo il triplice fischio, l'attenzione si è spostata sulle condizioni dell'inglese

Il centrocampista, rimasto in panchina durante la gara (e fino ad ora per tutto il mondiale), ha raggiunto i compagni sotto il settore occupato dai tifosi per celebrare la qualificazione, quando nel tentativo di rientrare sul terreno di gioco, ha provato a scavalcare un cartellone pubblicitario a bordo campo, perdendo però l'equilibrio e cadendo rovinosamente. L'impatto gli ha provocato un serio trauma al polso, tanto da rendere necessario l'intervento immediato dello staff tecnico. Henderson è stato trasportato fuori dal campo in barella e successivamente accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso.

LONDRA, INGHILTERRA - 27 MARZO: Jordan Henderson dell'Inghilterra durante l'amichevole internazionale tra Inghilterra e Uruguay al Wembley Stadium il 27 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Le parole di Tuchel destano preoccupazione

A rendere ancora più preoccupante il quadro sono state le dichiarazioni nel post partita del commissario tecnico dell'Inghilterra,L'allenatore tedesco infatti ha generato maggiore apprensione, spiegando: "Sembra un infortunio davvero grave, è caduto si è fatto male al polso. Dispiace che Jordan non sia qui a festeggiare con noi", ha dichiarato Tuchel, con parole che lasciano intuire come la situazione possa essere più seria del previsto.

Sebbene si attendano gli esami strumentali per definire con precisione l'entità dell'infortunio, cresce il timore che l'esperto centrocampista possa aver concluso anzitempo la propria avventura al Mondiale. Una perdita che priverebbe Tuchel di una figura importante per leadership ed esperienza all'interno dello spogliatoio.

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L'episodio ha inevitabilmente smorzato l'entusiasmo di una nazionale che aveva appena conquistato una qualificazione di grande prestigio. Dopo aver superato ilal termine di una gara combattuta, i Tre Leoni hanno celebrato a lungo insieme ai propri tifosi, trasformando lo Stadio Azteca in una piccola festa a tinte inglesi. Archiviato il successo negli Ottavi, l'è ora chiamata però a tornare con i piedi per terra e a voltare pagina, concentrandosi sul prossimo turno che la vedrà impegnata contro un sorprendente