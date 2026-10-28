La serata di gala per il Pallone d’Oro 2026 continua a regalare storie: non solo l’incoronazione di Harry Kane, ma anche una piccola bufera mediatica attorno al presentatore della cerimonia, Thierry Henry. L’ex attaccante della nazionale francese, criticato sui social per alcuni siparietti sul palco con Lamine Yamal, Harry Kane e Kate Scott, co-conduttrice e sua collega nella trasmissione di CBS Sports, ha deciso di rispondere pubblicamente, respingendo tutte le ricostruzioni circolate online nelle ultime ore.

Henry, la polemica sulla battuta con Yamal

Il momento più discusso riguarda uno scambio con il numero, forte candidato al Pallone d’Oro.gli ha chiesto se il Trofeo Kopa, assegnato al miglior giovane dell’anno e appena conquistato dallo stesso, fosse davvero il premio che desiderava, un riferimento neanche troppo velato alla sua candidatura al premio più importante. Il calciatore ha reagito con un sorriso imbarazzato, scegliendo di non rispondere. L’episodio ha scatenato una vera e propria ondata di indignazione online, con video diventati virali e migliaia di commenti critici nei confronti del francese.

Nella sua replica, Henry ha voluto chiarire le proprie intenzioni: “Riguardo a Lamine Yamal, non volevo assolutamente prenderlo in giro: ho solo pensato, visto che era la terza volta che vinceva quel trofeo, di chiedergli se fosse davvero quello che voleva, e ho fatto ridere la gente. Sappiamo tutti cosa voleva, e non l’ha ottenuto”. Ha poi aggiunto di nutrire grande stima per il giovane spagnolo: “Sono un grande fan di Lamine Yamal. Capisco se la battuta non è piaciuta, ma è uno dei giocatori che pagherei per vedere, lo adoro. Gli ho solo chiesto se era davvero quello che voleva, perché il vero premio sarebbe arrivato dopo”.

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