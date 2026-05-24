19 reti in 42 partite. Sono i numeri realizzati da Oliver Mcburnie nella sua prima stagione all'Hull City. Risultato: promozione in Premier League dopo 10 anni. L'attaccante scozzese ha ben figurato e soprattutto non ha deluso le aspettative della dirigenza che lo ha voluto a tutti costi, anche passando per "il cattivo della situazione". Proprio di questo ha voluto raccontare Acun Ilicali, proprietario del club nero-arancio.

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"Se il Las Palmas fosse retrocesso lo avremmo preso gratis"

Il proprietario dell' Hull City , Acun, ha fatto "mea culpa". Al termine della partita contro ilche sancito la promozione in Premier League delle Tigri, il massimo dirigente dei nero-arancio è intervenuto ai microfoni non solo per esprimere tutta la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto ma anche ammettere una sua recente "marachella".

La rete della vittoria è stata segnata da Oliver Mcburnie. Ebbene, l'attaccante scozzese era un profilo molto voluto dall'Hull City e pur di averlo tra le proprie fila Ilicali ha ammesso di aver fatto la figura del cattivo. Il classe '96 è arrivato all'MKM Stadium l'estate scorsa dal Las Palmas a parametro zero in un momento in cui l'Hull City era soggetto al blocco del mercato. La sua prima stagione è stata a dire poco fenomenale: 19 reti in 42 presenze. Proprio quello che la dirigenza si aspettava.

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Tornado ad Ilicali, come accennato, al termine della partita ha raccontato: "Abbiamo aspettato due mesi che il Las Palmas retrocedesse per poter prendere McBurnie. Il suo contratto prevedeva che, in caso di retrocessione, sarebbe stato svincolato a parametro zero. Quindi non avevamo alternative, era la nostra migliore opzione. Abbiamo iniziato a guardare le partite del Las Palmas".

LONDRA, INGHILTERRA - 23 MAGGIO: Oliver McBurnie dell'Hull City festeggia con i compagni il primo gol della sua squadra durante la finale della Sky Bet Championship tra Hull City e Middlesbrough allo stadio di Wembley il 23 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

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McBurnie, che annovera tra le sue ex squadre Sheffield United, Bradford City e Barnsley, si prepara adesso per un'altra occasione per mettersi in mostra in

Premier League

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E alla fine si è verificato quello che Ilicali tanto sperava: "Ci sediamo e guardiamo le partite del Las Palmas, e ovviamente ci dispiace per i loro tifosi, ma quando l'altra squadra segnava, noi festeggiavamo, perché ancora un passo avanti, ancora un passo avanti".