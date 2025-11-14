C'era un tempo in cui il West Ham United giocava ad Upton Park: nostalgia del Boleyn Ground e del vecchio calcio di una volta.

Antonio Marchese 14 novembre - 15:28

Come tutti sanno il West Ham United gioca in uno degli stadi più grandi di Londra e del Regno Unito. Il London Stadium con una capienza di 60mila posti svetta tra le vecchie case vittoriane di Stratford, che dopo la gentrificazione è un cantiere a cielo aperto con grattacieli e centri commerciali che hanno trasformato il quartiere vecchio di Londra Est. Per quanto il London Stadium sia uno stadio moderno e molto più grande del Boleyn Ground, la passione che ha da sempre contraddistinto i tifosi Hammers non c'è più. Tra i seggiolini comodi e larghi, le vetrate dell'hospitality e uno scenario da football americano, mentre gioca il West Ham United il silenzio regna sovrano.

Londra Est: Upton Park Londra Est. Una volta si scendeva alla stazione di Upton Park con quei mattoni a vista scoloriti che trasudavano di storia e narravano di racconti leggendari del West Ham United e la sua gente. Il vecchio Boleyn Ground era in fondo alla via, incastrato tra lavanderie a gettoni, off-license e case popolari con le tende trasparenti. In mezzo ai bidoni dell'immondizia accalcati sul marciapiede le bandiere degli Irons sventolavano ovunque, soprattutto dai balconi e all'ingresso di negozi che vendevano di tutto, dai casalinghi, alle trappole per topi a sacchi di riso basmati da 15 chilogrammi.

Per gli amanti dei Pub, il The Queens Tavern era solo l'inizio. Pub della vecchissima scuola ubicato al 410 di Green Street, E13 9JJ Upton Park. Indirizzo preciso per chi ci volesse fare un salto e rammentare i vecchi tempi. Dopo un paio di birre chiare, via lungo Green Street dove si snodava una Londra diversa da quella di Chelsea o Fulham, differente dalla città che ci hanno abituato a vedere in cartolina. L’inglese scolastico, quello classico che si studiava a scuola qua non serve, qui si parla il Cockney e l’accento si fonde alla perfezione con il contesto dove tutto si mischia creando un meraviglioso caos.

La vecchia casa del West Ham Tra macellai musulmani, chiese metodiste, locali che vendevano pollo fritto a volontà a prezzi bassissimi (due hamburger, patatine e sei alette a meno di tre sterline) e quelle case vittoriane di cui parlavamo prima, il Boleyn Ground sbucava da dietro, come in un film. Quartiere controverso e maledettamente affascinante. East London e nostalgia con le leggende di Jack lo squartatore, i mercati che aprivano la mattina presto, l’odore e la puzza di pesce che perforava le narici abituate ormai da tempo al fumo dei comignoli.

La vecchia casa del West Ham United era uno stadio fatto apposta per il calcio. In questo stadio tifava la Londra operaia, quella che cantava all’unisono I’m Forever Blowing Bubbles, le tribune sembravano cadere a picco sul campo e se stavi nel settore ospiti vedevi in faccia quello dell'anello superiore che ti faceva i gestacci. Il 10 Maggio 2016 però si ruppe l'incantesimo, ultima del West Ham ad Upton Park con il boato della folla percepito fino a Canning Town. Adesso tutto e cambiato, gli Hammers hanno una nuova casa, più grande, moderna e spaziosa. Da Upton Park a Stratford basta salire sul Bus 58, sedersi dal lato finestrino e pazientare giusto il tempo di 21 fermate, che vi faranno fare un salto nel tempo di quasi dieci anni.